La Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 entra nella sua fase più calda e decisiva. La regular season si conclude con l’ultima giornata, in programma in contemporanea il 18 aprile alle ore 20:45. L’unica eccezione è la sfida Monza-Castiglione, anticipata per l’impegno dei brianzoli nella Final Four di WSE Cup. Questo segna l'imminente inizio dei play-off scudetto.

Ultima Giornata: Le Sfide Cruciali

L’ultima giornata di campionato vedrà scendere in campo: Hockey Breganze contro H.C. Forte dei Marmi, Hockey Trissino contro H.C. Valdagno, A.F.P. Giovinazzo contro C.P.

Grosseto 1951, Follonica Hockey 1952 contro Amatori Wasken Lodi, Hockey Sarzana contro Azzurra Novara e C.G.C. Viareggio contro Hockey Bassano 1954. Tutte le gare si disputeranno alle ore 20:45 del 18 aprile, ad eccezione del match Monza-Castiglione, già giocato in anticipo. Questi incontri saranno determinanti per la classifica finale prima della fase a eliminazione diretta.

Subito dopo la regular season si aprirà la fase a eliminazione diretta. I preliminari si svolgeranno con le gare di andata il 21 e 22 aprile e i ritorni il 25 e 26 aprile. I quarti di finale, al meglio delle tre gare, inizieranno tra il 28 e il 29 aprile, con le seconde gare il 2 e 3 maggio e le eventuali terze gare il 5 e 6 maggio.

Semifinali e Finali Scudetto: Il Calendario Completo

Le semifinali, al meglio delle cinque gare, prenderanno il via il 12 e 13 maggio, proseguendo il 16 e 17 maggio, con eventuali gare quattro e cinque il 23-24 e 27-28 maggio. Le finali scudetto, anch'esse al meglio delle cinque gare, inizieranno sabato 30 o domenica 31 maggio. La seconda gara è fissata per mercoledì 3 giugno, la terza per sabato 6 o domenica 7 giugno, la quarta per mercoledì 10 giugno e l’eventuale quinta e decisiva gara per sabato 13 o domenica 14 giugno.

La Formula della Stagione 2025-2026

La stagione regolare della Serie A1 2025-2026 è iniziata l’11 ottobre 2025 e si concluderà il 18 aprile 2026, con un totale di ventisei giornate tra andata e ritorno.

Al termine del girone di andata, le prime otto classificate hanno avuto accesso alla Coppa Italia, con quarti di finale in gara unica tra il 20 e il 28 gennaio e la Final Four il 7 e l’8 marzo. Le prime sei classificate della regular season accedono direttamente ai play-off scudetto, mentre le squadre classificate dal settimo al decimo posto disputano i preliminari. Le ultime quattro classificate si contenderanno la salvezza nei playout.