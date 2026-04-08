Durante una recente puntata della trasmissione TennisMania, il giornalista Massimiliano Ambesi ha espresso un giudizio positivo sulla decisione degli organizzatori del Masters 1000 di Montecarlo. Hanno infatti fatto esordire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz praticamente in simultanea – entrambi hanno giocato lo stesso giorno e potranno beneficiare di un giorno di riposo prima di tornare in campo. Secondo Ambesi, questa scelta garantisce condizioni paritarie e permette ai due principali protagonisti del circuito di evitare un accumulo eccessivo di fatica.

Ambesi ha dichiarato: "Il tennis oggi ruota attorno ad Alcaraz e Sinner" e ha sottolineato come sia corretto che si creino le migliori condizioni possibili per entrambi. Il commento arriva in un momento in cui l'attenzione del torneo è concentrata proprio su questi due giovani campioni, considerati tra i favoriti per la vittoria finale.

Le valutazioni su Cobolli e Darderi

Nel corso della trasmissione, Ambesi ha analizzato anche le prestazioni degli altri italiani in gara. Su Flavio Cobolli, il giornalista ha suggerito che il vero banco di prova sarà l'eventuale sfida contro De Minaur agli ottavi di finale. Più critico, invece, il giudizio su Luciano Darderi, di cui Ambesi ha detto: "È sceso in campo senza un piano di gioco, senza un’idea di niente".

Il giornalista ha evidenziato come Darderi abbia avuto difficoltà fin dai primi giochi, mostrando momenti di frustrazione e perdendo rapidamente il controllo della partita. Secondo Ambesi, il giovane tennista avrebbe bisogno di una figura di equilibrio nel suo angolo per affrontare meglio queste situazioni.

L'analisi della partita di Alcaraz contro Baez

Ambesi ha offerto anche una breve analisi della partita tra Carlos Alcaraz e Sebastian Baez. Secondo il giornalista, non ci sono stati elementi anomali nell'incontro: Baez sarebbe entrato "già sconfitto", riuscendo solo nel secondo set a tentare una reazione, subito però neutralizzata da un nuovo allungo di Alcaraz. Ambesi ha concluso che la prestazione dello spagnolo merita un "Senza Voto" (SV), a testimonianza di una partita gestita senza particolari difficoltà.

Il contesto del torneo e gli altri italiani in gara

Il Masters 1000 di Montecarlo rappresenta una tappa fondamentale per la stagione su terra battuta. Oltre a Sinner e Alcaraz, il torneo vede impegnati altri italiani come Matteo Berrettini e Luciano Darderi, con quest'ultimo atteso anche nel doppio in coppia con Cobolli. La presenza contemporanea di tanti azzurri testimonia il buon momento del tennis italiano, mentre la gestione degli orari e delle condizioni di gioco per i top player resta un tema centrale per garantire spettacolo e competitività.