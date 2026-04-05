Il velocista giamaicano Kishane Thompson ha siglato un nuovo miglior tempo mondiale sui 150 metri, una distanza non ufficiale ma di grande fascino nell'atletica leggera. A Miramar, in Florida, durante una tappa del World Continental Tour Silver, Thompson ha fermato il cronometro a 14.92 secondi, migliorando di cinque centesimi il precedente primato del britannico Linford Christie, stabilito il 4 settembre 1994.

La sua prestazione è stata supportata da un vento a favore di +1,3 m/s. Thompson, già argento olimpico e mondiale nei 100 metri, ha preceduto Tapinawashe Makarawu dello Zimbabwe (14.96) e il connazionale Adrian Kerr (15.21).

Al termine della competizione, il giamaicano ha espresso grande soddisfazione: “Mi sento nella migliore condizione di sempre. La stagione indoor è stata un allenamento preparatorio in vista delle gare outdoor. Ho grande fiducia nelle mie capacità. Penso di poter correre ancora più velocemente”.

La prestazione di Thompson e il suo contesto

Questa gara ha segnato il debutto stagionale di Thompson dopo l'argento nei 60 metri ai Mondiali Indoor. Il primato è stato stabilito su un tracciato che combina curva e rettilineo, una specificità che conferisce al tempo un valore particolare e lo distingue da altre misurazioni sulla stessa distanza.

I 150 metri: confronti storici

È fondamentale distinguere tra i primati realizzati in curva e quelli su rettilineo.

Il precedente primato di Linford Christie, superato da Thompson, era valido per la distanza in curva. Sui 150 metri corsi interamente su rettilineo, il primato appartiene a Usain Bolt, che nel 2009 registrò un tempo di 14.35 secondi. Altri tempi di rilievo su rettilineo includono il 14.41 secondi di Noah Lyles nel 2024 e di Tyson Gay nel 2010. Anche l'italiano Pietro Mennea figura tra i grandi di questa distanza, con un 14.8 secondi manuale registrato a Cassino nel 1979.

La prestazione di Thompson, con Makarawu anch'egli sotto il precedente limite di Christie, evidenzia l'elevato livello raggiunto dagli atleti in questa disciplina atipica ma affascinante, specialmente sul percorso misto di curva e rettilineo.