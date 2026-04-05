Una nuova coppia italiana si appresta a scendere in campo al Masters 1000 di Montecarlo: Matteo Berrettini affiancherà Andrea Vavassori nel torneo di doppio. La formazione inedita è dovuta all'assenza di Simone Bolelli, abituale compagno di Vavassori, per un lutto familiare. Bolelli e Vavassori avevano trionfato al Masters 1000 di Miami la settimana precedente. Il torneo si svolgerà sulla terra rossa del Principato fino a domenica 12 aprile.

Il debutto di Berrettini e Vavassori è fissato per il primo turno contro il duo composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie.

L’incontro è fissato per lunedì 6 aprile alle ore 11:00 sul Campo EA de Massy. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, dove i vincitori sfideranno Heliovaara e Patten, già affrontati da Bolelli e Vavassori nella finale di Miami.

Programma e copertura televisiva

Il match tra Berrettini/Vavassori e De Minaur/Norrie sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205). Il canale specifico sarà definito lunedì mattina. Tutte le partite saranno disponibili anche su Sky Sport Plus. Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati tramite Sky Go, NOW e Tennis Tv. Disponibile anche una diretta testuale live.

Le coppie in campo: profili e precedenti

Il confronto vedrà opporsi due coppie. Da un lato, Alex de Minaur (27 anni) e Cameron Norrie (30 anni) formano un tandem già rodato nel circuito, con una vittoria all'attivo. Dall'altro, gli italiani Matteo Berrettini e Andrea Vavassori segnano il loro debutto ufficiale. L'incontro si svolgerà presso il Monte Carlo Country Club, storico teatro delle sfide su terra rossa. La sfida promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le formazioni determinate a conquistare un posto agli ottavi di finale in questo prestigioso torneo ATP.