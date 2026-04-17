Ad Overijse, il giovane Anders Foldager ha conquistato la vittoria più prestigiosa della sua carriera, trionfando con uno sprint potente e deciso nella 66ª edizione della Freccia del Brabante. Il corridore danese di 24 anni, portacolori della squadra Jayco AlUla, ha dimostrato una superiorità netta negli ultimi metri, tagliando il traguardo davanti a Quinten Hermans e Benoît Cosnefroy. La sua affermazione ha coronato una giornata di gara particolarmente intensa e ricca di momenti cruciali.

La Dinamica della Corsa: Fuga e Controfuga

La 66ª edizione della Freccia del Brabante ha preso vita con un attacco a sei corridori: Vojtěch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre e Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), insieme a Bram Dissel e Michiel Coppens (BEAT CC p/b Saxo).

Sul temuto Moskesstraat, dopo una caduta che ha coinvolto anche Tim Wellens, il gruppo ha accelerato, favorendo un nuovo tentativo di fuga. Tre atleti di spicco, Ramses Debruyne (Alpecin‑Premier Tech), Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates–XRG), hanno sferrato un attacco deciso. A loro si sono poi uniti Tibor Del Grosso (Alpecin‑Premier‑Tech), Anton Charmig (Uno‑X Mobility) e Milan Lanhove (Team Flanders – Baloise), formando un drappello di sette fuggitivi che ha guadagnato circa venti secondi sul gruppo inseguitore.

Il Finale e lo Sprint Decisivo

Nonostante l'audacia dei sette battistrada, il loro vantaggio si è progressivamente ridotto. Il gruppo principale, infatti, ha intensificato l'andatura, annullando il divario proprio in vista dell'ultimo chilometro e ricompattando la corsa.

Negli istanti cruciali, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) ha tentato un'azione audace per anticipare lo sprint, ma senza successo. La corsa si è così risolta in uno sprint ristretto, dove Anders Foldager ha dimostrato tutta la sua forza. Con uno scatto di prepotenza dal centro della carreggiata, il danese ha dominato la volata, lasciandosi alle spalle Quinten Hermans e Benoît Cosnefroy, a testimonianza della sua netta superiorità.

Il Significato della Vittoria per Foldager

Questa affermazione nella Freccia del Brabante 2026 riveste un significato particolare per Anders Foldager. Sebbene sia la sua seconda vittoria in carriera, è unanimemente riconosciuta come la più importante e prestigiosa fino a questo momento, consolidando la sua posizione nel panorama ciclistico internazionale.

Un elemento cruciale per il trionfo è stato il lavoro di squadra, in particolare l'apporto fondamentale di Mauro Schmid. Il suo contributo è stato determinante nella preparazione dello sprint finale, creando le condizioni ideali affinché il danese potesse esprimere al meglio la sua potenza e conquistare il gradino più alto del podio per il team Jayco AlUla.