L'Alpine ha dominato la seconda sessione di prove libere (FP2) della 6 Ore di Imola, round inaugurale del FIA World Endurance Championship 2026. La vettura #35, con António Félix da Costa, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, ha registrato il miglior tempo di 1:30.898, segnato dal pilota portoghese. Questo risultato segna un momento significativo, essendo la prima volta in questa settimana di Imola che una Ferrari non si posiziona in testa al termine di una sessione di prove libere.

Nella categoria Hypercar, la Toyota #7, guidata da Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, si è classificata seconda con un tempo di 1:31.012.

La Ferrari #50, con Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, ha conquistato il terzo posto, staccata di soli 0,024 secondi dalla vettura giapponese. A seguire, la Ferrari #51 si è piazzata quarta, precedendo la Peugeot #94 e la BMW #20. L'AF Corse #83, che aveva brillato nella FP1 con Robert Kubica, ha concluso la sessione in settima posizione, davanti all'Aston Martin #007, all'Alpine #36 e alla Toyota #8. La sessione si è svolta senza alcuna interruzione, garantendo un turno di lavoro fluido per tutti i team.

LMGT3: Aston Martin in evidenza

Nella classe LMGT3, l'Aston Martin #23, con Kobe Pauwels, G Newell e J Adam, ha fatto registrare il miglior tempo di 1:42.081. Il rookie Pauwels ha compiuto un sorpasso decisivo negli ultimi minuti, superando la Lexus RC F GT3 #78 di Hadrien David, T van Rompuy ed E Masson, che ha chiuso in seconda posizione con 1:42.151.

Il podio di classe è stato completato dall'Aston Martin #27 di I James, M Drudi e Z Robichon, con un tempo di 1:42.211. Il BMW #32 del team WRT, con Augusto Farfus, Darren Leung e Sean Gelael, ha terminato la sessione in diciassettesima posizione nella sua categoria.

Dinamiche della sessione e programma del weekend

La FP2 ha visto un inizio dinamico, con Charles Milesi (Alpine #35) che ha inizialmente stabilito il ritmo con un 1:31.112. Successivamente, Nyck de Vries (Toyota #7) ha migliorato questo riferimento, prima che António Félix da Costa consolidasse la leadership per l'Alpine #35. Le vetture Ferrari #50 e #51 hanno mostrato una buona progressione, salendo rispettivamente al terzo e quarto posto già nella prima mezz'ora, mentre l'AF Corse #83 manteneva la settima posizione.

Anche nella classe LMGT3, la leadership è cambiata, con Hadrien David (Lexus #78) che aveva guidato la classifica prima dell'intervento finale di Pauwels. Il programma del weekend della 6 Ore di Imola prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche per la giornata di sabato, mentre la gara è fissata per domenica alle ore 13:00.