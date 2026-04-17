La sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante ha visto il trionfo in volata di Anders Foldager, portacolori del Team Jayco AlUla. La classica belga, partita da Beersel e conclusasi a Overijse dopo un percorso di 162,6 chilometri, ha offerto uno spettacolo avvincente, con il gruppo principale che si è giocato il successo sul traguardo finale. Tutti i tentativi di fuga, infatti, sono stati neutralizzati con determinazione nel circuito conclusivo, preparando il terreno per uno sprint di gruppo compatto.

Il tracciato, noto per le sue difficoltà, presentava ben ventuno muri e includeva il passaggio ripetuto per tre volte sugli storici e impegnativi Hertstraat e Moskesstraat.

Nonostante la natura selettiva del percorso, non si è registrata una chiara selezione tra i favoriti, mantenendo l'incertezza fino agli ultimi metri. La gara ha visto la partecipazione di diversi ciclisti italiani, tra cui Edoardo Zambanini, Marco Frigo, Alessandro Covi e il giovane debuttante professionista Mattia Agostinacchio, che hanno cercato di animare la corsa.

Il trionfo in volata e il podio

Nello sprint conclusivo, Anders Foldager ha dimostrato grande potenza e tempismo, imponendosi con autorevolezza e conquistando la sua seconda vittoria da professionista. Il ciclista danese ha preceduto sul traguardo Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che si è aggiudicato il secondo posto, e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), che ha completato il podio con la terza posizione.

La top ten di questa edizione è stata definita da Romain Grégoire, Eduard Prades, Lavik Fredrik Dversnes, Luca Van Boven, Fernando Barceló, Brady Gilmore e Alex Molenaar, a testimonianza di una gara combattuta fino all'ultimo.

La strategia del gruppo è stata chiara fin dalle prime fasi: controllare la corsa e annullare ogni tentativo di attacco. Questa tattica ha permesso di mantenere alta la velocità, specialmente nel circuito finale, dove i corridori più quotati hanno gestito le energie in vista dello sprint decisivo. L'ordine d'arrivo finale riflette la compattezza del plotone e la difficoltà di creare distacchi significativi su un percorso che, pur essendo esigente, non presentava asperità decisive negli ultimi chilometri per favorire azioni solitarie.

Gli italiani in gara e la conferma di Foldager

I ciclisti italiani presenti non sono riusciti a conquistare le posizioni di vertice, ma hanno comunque contribuito a rendere vivace la competizione, in particolare con la promettente prova del giovane Mattia Agostinacchio, al suo debutto tra i professionisti. La vittoria di Anders Foldager, d'altra parte, consolida la sua reputazione e conferma la crescita costante del corridore danese, che si sta affermando come uno dei talenti più interessanti e promettenti nel panorama ciclistico internazionale.

La Freccia del Brabante si conferma, ancora una volta, una delle classiche più affascinanti e imprevedibili del calendario ciclistico. La sua capacità di offrire uno spettacolo dinamico e di premiare atleti completi, abili sia nel superare le brevi ma intense salite sia nel competere in volata, è stata pienamente rispettata anche in questa edizione. La gara ha regalato emozioni fino all'ultimo metro, incoronando un vincitore che ha saputo cogliere l'opportunità nel momento cruciale, dimostrando intelligenza tattica e forza fisica.