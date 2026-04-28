Il Manchester United ha conquistato una vittoria fondamentale superando il Brentford per 2-1 all’Old Trafford. Questo risultato consolida il terzo posto in classifica per i Red Devils al termine della trentaquattresima giornata di Premier League.

Nonostante un periodo di forma non ottimale, la squadra ha dimostrato pragmatismo, ottenendo tre punti cruciali che la portano a quota 61 punti. Il Manchester United si posiziona così con un vantaggio di tre lunghezze su Liverpool e Aston Villa, che seguono rispettivamente al quarto e quinto posto. A sole quattro giornate dalla conclusione del campionato, il Brighton occupa la sesta posizione con un distacco di undici punti, mentre il Brentford si trova al nono posto con 48 punti.

Grazie a questo successo, la qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League è ormai considerata quasi certa.

I momenti chiave della vittoria

Il vantaggio per i padroni di casa è arrivato già all’undicesimo minuto di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Casemiro ha svettato di testa, insaccando il pallone sotto la traversa grazie alla sponda fornita da Maguire. Poco prima dell’intervallo, precisamente al quarantatreesimo minuto, una ripartenza fulminea orchestrata magistralmente da Bruno Fernandes ha permesso a Benjamin Šeško di firmare il raddoppio con un destro potente che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

La reazione tardiva del Brentford

Nella ripresa, il Brentford ha tentato una reazione, ma il Manchester United ha saputo gestire la partita con autorità, controllando il gioco senza correre rischi eccessivi.

Soltanto all’87esimo minuto, Mathias Jensen è riuscito ad accorciare le distanze con un gran destro da fuori area, preciso nell’angolino. Tuttavia, il tempo a disposizione per il Brentford si è rivelato troppo esiguo per tentare di riaprire le sorti dell’incontro.

Statistiche e record individuali

Questa vittoria è stata impreziosita da alcune statistiche significative. Il gol di Casemiro è stato l’undicesimo realizzato di testa dal centrocampista brasiliano da quando è arrivato al club nell’agosto 2022, un dato superato in Premier League solo da attaccanti del calibro di Haaland, Watkins e Wood. Inoltre, il raddoppio di Benjamin Šeško è giunto grazie al diciannovesimo assist stagionale di Bruno Fernandes, un primato assoluto in Premier League e a una sola lunghezza dal record storico del campionato.

Questi contributi individuali hanno permesso al Manchester United di compiere un passo decisivo verso il ritorno nella massima competizione europea, dopo avervi partecipato nella stagione 2023-2024.

Il prossimo impegno vedrà i Red Devils affrontare il Liverpool in un attesissimo scontro all’Old Trafford.