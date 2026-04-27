In un posticipo avvincente della 34ª giornata di Serie A, il Cagliari ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza, superando l'Atalanta con il risultato di tre a due. La partita, disputata all'Unipol Domus, ha visto i rossoblù compiere un passo significativo verso la salvezza. Il successo è stato siglato da una doppietta del giovane Mendy e dal gol decisivo di Borrelli, che hanno regalato ai sardi tre punti cruciali nella lotta per la permanenza nella massima serie.

Un avvio folgorante e la rimonta nerazzurra

Il match si è acceso fin dai primi istanti, regalando emozioni intense.

Il protagonista indiscusso dell'avvio è stato Mendy, alla sua prima apparizione da titolare in Serie A, che ha sbloccato il risultato dopo appena sedici secondi con un preciso colpo di testa. Non contento, il giovane attaccante ha raddoppiato il vantaggio dei sardi otto minuti più tardi, avventandosi su una respinta del portiere e realizzando un tap-in impeccabile. Tuttavia, l'Atalanta non ha tardato a reagire: prima della fine del primo tempo, grazie a una doppietta di Gianluca Scamacca, i nerazzurri sono riusciti a riportare il punteggio in un inatteso equilibrio, rendendo la ripresa ancora più incerta.

Il tris decisivo e la resistenza finale

L'inizio della ripresa ha visto il Cagliari riprendere il comando delle operazioni.

È stato Borrelli a firmare il gol del tre a due, dimostrando prontezza e opportunismo: si è avventato su una respinta di Carnesecchi, scaturita da una conclusione di Folorunsho, e ha insaccato la rete del nuovo vantaggio. Da quel momento in poi, la squadra sarda ha dovuto affrontare e resistere con determinazione agli assalti finali dell'Atalanta. Nonostante i tentativi e le diverse occasioni sciupate dai bergamaschi, il Cagliari è riuscito a mantenere il proprio vantaggio, difendendo con caparbietà il risultato fino al fischio finale e assicurandosi una vittoria preziosissima.

Un successo che vale doppio

Questa vittoria assume un valore strategico e quasi doppio per il Cagliari. Con questi tre punti, la formazione rossoblù si avvicina sensibilmente all'obiettivo della salvezza, consolidando il proprio margine di sicurezza sulla temuta zona retrocessione.

La prestazione offerta e il risultato ottenuto infondono nuova fiducia e slancio per le ultime giornate di campionato. Per l'Atalanta, al contrario, questa sconfitta rappresenta un intoppo nel percorso verso un piazzamento europeo. La squadra bergamasca, infatti, rimane ferma a quota 54 punti, vedendo allontanarsi la possibilità di raggiungere le posizioni che contano per le competizioni continentali.

Implicazioni per la classifica e il futuro

Il successo del Cagliari giunge in un momento particolarmente delicato della stagione. Con sole quattro giornate al termine del campionato, ogni punto acquista un peso specifico maggiore, e la posta in gioco è altissima. La vittoria contro l'Atalanta, una squadra che sta lottando per un posto in Europa, assume quindi un significato ancora più rilevante.

Questo risultato non solo rafforza concretamente le speranze di permanenza in Serie A per i sardi, ma rappresenta anche una forte iniezione di morale e consapevolezza delle proprie capacità in vista del rush finale della stagione.