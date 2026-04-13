Meo Sacchetti, ex commissario tecnico della nazionale maschile di basket tra il 2017 e il 2022 e membro dell’Italia Basketball Hall of Fame dal 2016, è il vincitore della settima edizione del prestigioso premio “Nico Messina”. La cerimonia di premiazione si terrà a Varese lunedì 20 aprile, in concomitanza con le celebrazioni per gli ottant’anni della fondazione della Pallacanestro Varese.

Il ricordo di un grande allenatore

Il premio “Nico Messina”, promosso dal Comitato regionale della Basilicata della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), è stato istituito per onorare la memoria di Nico Messina.

Nato a Potenza nel 1922 e scomparso nel 2005, Messina è stato un allenatore di spicco che ha lasciato un segno indelebile nel basket italiano. Guidò la Pallacanestro Varese per molti anni, conquistando due scudetti (nel 1969 e nel 1978) e due Coppe Italia (nel 1969 e nel 1970). Fu proprio a Varese che Messina scoprì Dino Meneghin, il primo giocatore italiano a entrare nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e universalmente riconosciuto come il più grande cestista italiano di tutti i tempi.

Obiettivi e sede della manifestazione

Il riconoscimento è destinato ai migliori allenatori di pallacanestro d’Italia, selezionati grazie al coinvolgimento dei massimi esponenti della Federazione Italiana Pallacanestro e del giornalismo sportivo specializzato.

L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di Nico Messina, una figura purtroppo ancora poco conosciuta nella sua città natale, Potenza, e nell’intera regione Basilicata.

Quest’anno, la manifestazione sarà ospitata eccezionalmente dalla città di Varese, in collaborazione con l’Associazione “Il basket siamo noi – Trust di Pallacanestro Varese”. Questa scelta si inserisce nei festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario della fondazione della Pallacanestro Varese, un modo per celebrare il legame profondo tra Messina e la città. La settima edizione del premio ha ricevuto il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Varese. A riprova dell’importanza della sua figura, nei mesi scorsi a Nico Messina è stato conferito il titolo di “Cittadino benemerito” dalla città di Potenza.

I precedenti vincitori

Il premio “Nico Messina” ha una storia consolidata, giunto ormai alla sua settima edizione. Nelle precedenti occasioni, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a grandi nomi del basket come Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba, Ettore Messina e Dan Peterson, testimoniando la sua rilevanza nel panorama sportivo nazionale.