Jannik Sinner è tornato ufficialmente il numero uno del tennis mondiale. L'atleta azzurro ha riconquistato la vetta della classifica ATP dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, un successo che gli ha permesso di superare Carlos Alcaraz con un margine risicato di soli 110 punti. Questo risultato segna un momento significativo per il tennis italiano e per la carriera di Sinner, che si riappropria della posizione di vertice.

Il sorpasso in cifre e il dominio dei vertici

Con la vittoria nel Principato, Jannik Sinner ha raggiunto quota 13.350 punti nella classifica mondiale, superando Carlos Alcaraz, fermo a 13.240.

I due campioni continuano a dominare la scena del tennis internazionale, mantenendo un netto distacco dagli altri contendenti. Al terzo posto si posiziona Alexander Zverev con 5.555 punti, mentre Novak Djokovic, assente a Montecarlo, si trova più indietro nella graduatoria.

Movimenti e cambiamenti nella Top Ten

La classifica ha registrato importanti movimenti anche nella top ten. Lorenzo Musetti, finalista lo scorso anno ma eliminato al primo turno da Valentin Vacherot, perde quattro posizioni, scivolando al nono posto. Ne ha approfittato Felix Auger-Aliassime, che guadagna due posizioni fino al quinto posto, eguagliando il suo miglior ranking già ottenuto lo scorso novembre. Beneficiano della situazione anche Ben Shelton (+2, sesto) e Taylor Fritz (+1, ottavo), entrambi assenti al torneo monegasco.

La progressione di Sinner: una rincorsa impressionante

La riconquista della vetta da parte di Jannik Sinner è il culmine di una rincorsa impressionante. Solo due mesi prima, il 2 febbraio, la situazione era ben diversa: Carlos Alcaraz deteneva saldamente la prima posizione con 13.650 punti, vantando un significativo distacco di 3.350 punti su Sinner, che all'epoca si trovava a 10.300 punti. In un arco di tempo relativamente breve, l'atleta azzurro ha saputo recuperare un terreno considerevole, ribaltando le posizioni e raggiungendo i 13.350 punti contro i 13.240 dello spagnolo, riducendo il divario a quei soli 110 punti che ora lo separano dalla seconda posizione.