Jannik Sinner, numero due del mondo, è sceso in campo contro Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro ha iniziato il match con grande autorità, dominando il primo set e chiudendo sul 6-1 in appena ventisette minuti. Sinner ha mostrato notevole solidità al servizio e negli scambi da fondo campo.

Nel secondo set, tuttavia, la situazione si è ribaltata. Tomas Machac ha saputo sfruttare un evidente calo fisico dell'italiano, ottenendo un doppio break e portandosi rapidamente sul 5-2. Le statistiche hanno evidenziato il cambiamento: Sinner ha mantenuto il 67% di prime in campo, vincendo l'80% dei punti sia con la prima che con la seconda di servizio.

Machac, pur con un 29% di prime e soli quattro punti vinti su quattordici con la prima palla, ha capitalizzato al meglio le occasioni decisive, alterando l'inerzia del match.

Precedenti e prospettive nel torneo

Prima di questo incontro, Jannik Sinner aveva sempre avuto la meglio su Tomas Machac nei confronti diretti, senza mai concedere un set. Tra i risultati precedenti figurano il 6-1, 6-4 a Doha nel 2026, il 6-4, 7-5 in semifinale a Shanghai nel 2024 e il 6-4, 6-2 nei quarti a Miami nel 2024. Il vincitore di questa sfida affronterà ai quarti uno tra Casper Ruud e Félix Auger-Aliassime, in una parte del tabellone che si preannuncia molto competitiva.

Il percorso di Machac e i suoi successi

Tomas Machac, attuale numero 53 del ranking mondiale, è giunto a questo incontro dopo aver superato il tedesco Daniel Altmaier (6-4, 1-6, 6-3) e l’argentino Francisco Cerundolo (7-6, 6-3).

Il tennista ceco, classe 2000, vanta nel suo palmarès l'oro olimpico nel doppio misto a Parigi nel 2024, conquistato in coppia con Katerina Siniakova. Ha inoltre ottenuto due titoli ATP, ad Acapulco nel 2025 e ad Adelaide nel 2026. Jannik Sinner, dal canto suo, aveva raggiunto gli ottavi grazie a una solida vittoria contro il francese Ugo Humbert (6-3, 6-0).