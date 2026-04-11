Jannik Sinner ha conquistato un posto nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-4. Il tennista italiano, ventiquattrenne, prosegue il suo momento di forma straordinario, dopo aver dominato sul cemento statunitense e aver firmato il prestigioso Sunshine Double. Ora, sulla terra rossa del Principato, Sinner si prepara ad affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, in una sfida che non solo mette in palio il titolo del torneo, ma anche la possibilità di raggiungere la vetta del ranking mondiale ATP.

L'attesissima finale si terrà domenica 12 aprile alle ore 15.00. Una notizia di grande rilievo per gli appassionati italiani è che l'incontro sarà trasmesso in diretta TV, gratis e in chiaro su TV8, rendendo la visione accessibile a tutti senza la necessità di alcun abbonamento. Per chi preferisce, la partita sarà disponibile anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che garantiranno una copertura completa dell'evento. La decisione di Sky, detentrice dei diritti televisivi, di mandare in onda la finale in chiaro su TV8 rappresenta una novità significativa per il pubblico, permettendo di seguire l'atto conclusivo del torneo in tempo reale e senza costi aggiuntivi.

Sinner contro Alcaraz: la sfida per il titolo e il ranking ATP

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una sfida particolarmente attesa nel panorama tennistico mondiale, sia per l'elevato valore tecnico dei due giovani atleti sia per l'importanza della posta in palio. Carlos Alcaraz, che ha trionfato nell'edizione precedente, dovrà difendere il suo titolo contro un Sinner in grande ascesa. Il match si preannuncia combattuto e avvincente, con entrambi i giocatori determinati a conquistare il prestigioso trofeo e la leadership mondiale. Oltre alla diretta TV, la partita sarà fruibile anche in streaming su diverse piattaforme: gratuitamente su tv8.it, e per gli abbonati su Sky Go, NOW e Tennis TV, offrendo così molteplici opzioni di visione per tutti gli appassionati.

La copertura televisiva sarà arricchita da un team di esperti commentatori e inviati a bordo campo, assicurando un racconto dettagliato e un'analisi approfondita di ogni fase dell'incontro. La costante presenza di Jannik Sinner nelle fasi finali dei tornei più importanti conferma il momento d'oro del tennis italiano, che vede diversi altri atleti azzurri distinguersi nel circuito internazionale.

La copertura televisiva del Masters 1000 di Montecarlo

La settimana del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 ha offerto una copertura estesa e capillare sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La finale di singolare, il culmine del torneo, è stata programmata in diretta domenica 12 aprile alle ore 15.00, con la trasmissione simultanea anche su TV8.

Oltre al prestigioso torneo maschile, Sky ha seguito con attenzione anche altri eventi tennistici di rilievo, come il WTA 500 di Linz e l'ATP Challenger 125 di Monza. La programmazione ha incluso telecronache dedicate, analisi approfondite in studio e collegamenti costanti dal Monte-Carlo Country Club, fornendo agli spettatori un'esperienza completa e immersiva. La trasmissione in chiaro della finale su TV8 rappresenta una scelta strategica che ha permesso di ampliare notevolmente il pubblico, rendendo l'evento clou della stagione sulla terra rossa europea accessibile a un numero ancora maggiore di telespettatori.