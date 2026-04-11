Prendono il via a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, i Campionati Mondiali Junior 2026 di taekwondo. L'evento, ospitato presso il Martial Arts Sport Complex fino al 17 aprile, accoglie un numero record di 986 atleti da 115 Paesi, un dato che segna un nuovo primato per la disciplina giovanile e ne evidenzia la crescente portata globale.

La rassegna iridata si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale, con una nutrita rappresentanza italiana pronta a competere. La Nazionale azzurra sarà protagonista fin dalla giornata inaugurale.

Domani, 12 aprile, scenderanno in pedana Vito Antonacci (+78 kg), Nicole Masala (-46 kg), Alessandra D’Angelo (-59 kg) e Alessandro Marinelli (-59 kg). Lunedì 13 aprile sarà la volta di Nicolò Sevagian (-48 kg), Abderrahman Touiar (-55 kg) e Clio Sottile (-55 kg).

Martedì 14 aprile gareggeranno Gianfilippo Bellino (-45 kg), Gabriele Rosato (-73 kg), Maja Molin (+68 kg) e Noemi Carboni (-42 kg). Mercoledì 15 aprile, saliranno sul quadrato Andrea Zappone (-78 kg), Virginia Lampis (-44 kg) e Anna Gertrud Gruber (-68 kg). Nel penultimo giorno, giovedì 16 aprile, sarà il turno di Luca Fabian Serban (-68 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Franco Di Palo (-63 kg). La competizione si concluderà venerdì 17 aprile con Antonino Cirivello (-51 kg), Ludovica Virginia Serain (-52 kg) e Sofia Frassica (-63 kg).

Edizione da record e rilevanza globale

I Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent si distinguono per il numero eccezionale di partecipanti e la vasta provenienza geografica delle delegazioni. L'organizzazione ha assicurato la regolarità del programma, garantendo la sicurezza degli atleti e l'efficienza delle strutture. La capitale uzbeka si conferma un polo centrale per il taekwondo mondiale, ospitando anche importanti riunioni istituzionali della federazione internazionale.

Confermata la stabilità organizzativa

La World Taekwondo ha ufficialmente confermato l'invariabilità del calendario delle competizioni e degli incontri istituzionali a Tashkent. Tale decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione generale e delle condizioni di sicurezza.

La conferma, sostenuta dall'Uzbekistan Taekwondo Association, ha eliminato ogni dubbio sulla regolare disputa dei Mondiali Junior e delle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea Generale. Per atleti, tecnici e dirigenti, questa rassicurazione è un segnale di continuità e affidabilità, offrendo piena certezza sull'evento e sulle attività istituzionali connesse, proiettando un'immagine di controllo e normalità.