Il Masters 1000 di Montecarlo, terzo appuntamento della stagione e primo sulla terra battuta, si prepara a vivere la sua seconda semifinale di singolare. Protagonisti saranno Carlos Alcaraz, attuale numero uno del ranking mondiale e detentore del titolo, e Valentin Vacherot, il beniamino di casa. L'incontro, attesissimo dal pubblico monegasco, si terrà sul prestigioso Court Ranieri III e segnerà il primo confronto in carriera tra i due tennisti.

Alcaraz giunge a questo cruciale appuntamento dopo aver celebrato la sua vittoria numero 300 nel circuito ATP.

Nei quarti di finale, lo spagnolo ha dominato Alexander Bublik con un perentorio 6-0 6-3, chiudendo il match in poco più di un'ora. Nonostante la sua indiscussa superiorità tecnica, Alcaraz dovrà dimostrare lucidità nel gestire la pressione di una semifinale così importante e l'entusiasmo del pubblico, che sosterrà con fervore il suo avversario locale. Per lo spagnolo, questa partita è anche un banco di prova fondamentale per la difesa della sua posizione di leader mondiale.

Dall'altra parte della rete, Valentin Vacherot ha conquistato la semifinale con una prestazione di grande carattere, superando l'australiano Alex de Minaur in una battaglia durata due ore e venticinque minuti, conclusasi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Il monegasco, che non aveva mai affrontato Alcaraz, potrà sfruttare il vantaggio di scendere in campo senza nulla da perdere, forte del sostegno del suo pubblico e della determinazione a proseguire una settimana già definita "da sogno" dopo l'exploit di Shanghai 2025.

Vacherot, un'occasione storica nel torneo di casa

Per Valentin Vacherot, questa è la prima semifinale nel torneo di casa, un traguardo che sottolinea la sua costante crescita e la sua straordinaria tempra caratteriale. Il tennista monegasco si presenta a questo storico appuntamento con la voglia di completare una nuova favola sportiva, forte del calore dei suoi tifosi e della consapevolezza di aver già superato ogni aspettativa.

La sua ascesa nel circuito continua a sorprendere, e Montecarlo potrebbe essere il palcoscenico per un'ulteriore conferma.

La posta in gioco è alta anche per Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo, che attualmente guida la classifica ATP con 12.790 punti, deve difendere la sua leadership mondiale. La sua posizione è infatti minacciata da Jannik Sinner, che insegue a 12.600 punti. Se Sinner dovesse raggiungere la finale battendo Alexander Zverev e Alcaraz dovesse perdere la sua semifinale, il tennista italiano diventerebbe il nuovo numero uno del mondo. Questo scenario aggiunge un ulteriore livello di tensione e importanza all'incontro.

Orari, programma e dove seguire la semifinale

L'attesissimo confronto tra Alcaraz e Vacherot è fissato per sabato 11 aprile sul Court Ranieri III, con inizio previsto non prima delle ore 15:30.

Gli appassionati potranno seguire il match in diretta televisiva su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Inoltre, è prevista una diretta streaming gratuita su OA Sport.

La giornata di tennis a Montecarlo si aprirà alle ore 11:00 con la semifinale di doppio che vedrà opposti Andreozzi/Guinard e Arevalo/Pavic. A seguire, non prima delle ore 13:30, si disputerà l'altra semifinale di singolare maschile tra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Il programma si concluderà con la sfida tra Alcaraz e Vacherot, promettendo una giornata ricca di emozioni e tennis di altissimo livello.