Il campionato di Serie A si prepara a un avvio emozionante per la sua 34ª giornata, con l'incontro tra Napoli e Cremonese. La sfida si terrà venerdì 24 aprile alle ore 20.45, illuminando lo storico stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo anticipo serale segna l'apertura ufficiale del turno, promettendo spettacolo e punti preziosi per entrambe le formazioni.

L'appuntamento al Maradona

L'atteso confronto tra Napoli e Cremonese è fissato per venerdì 24 aprile, con calcio d'inizio alle 20.45. L'incontro, valido per la 34ª giornata della Serie A Enilive 2025-26, avrà luogo nell'iconica cornice dello stadio Diego Armando Maradona, il fortino casalingo del club partenopeo.

Questa partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase avanzata del campionato.

La squadra arbitrale

Per garantire la regolarità e la correttezza della contesa, la direzione di gara è stata affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1, un fischietto di comprovata esperienza. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. La tecnologia del VAR vedrà all'opera Francesco Meraviglia di Prato, affiancato da Aleandro Di Paolo di Avezzano in qualità di AVAR, per un supporto decisionale completo.

Dove seguire la partita

Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro in diretta esclusiva su DAZN.

La piattaforma detiene infatti i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A 2025-26, assicurando una copertura completa del campionato. Gli abbonati avranno la possibilità di accedere alla visione dell'evento attraverso l'applicazione dedicata, disponibile su una vasta gamma di dispositivi: dalle smart TV ai decoder Sky Q, passando per PC, smartphone e tablet, garantendo flessibilità e accessibilità.

Il programma della 34ª giornata

La programmazione ufficiale della 34ª giornata di campionato vede Napoli-Cremonese come l'unico anticipo del venerdì. Il sabato sarà animato da sfide come Parma-Pisa, Bologna-Roma e Verona-Lecce. La domenica vedrà scendere in campo numerose altre squadre, con un occhio di riguardo al big match Milan-Juventus.

La giornata si chiuderà infine lunedì, con l'incontro tra Lazio e Udinese.

La scelta di affidare la direzione di questa importante gara a una squadra arbitrale esperta, guidata da Daniele Doveri, sottolinea la rilevanza dell'incontro nel contesto del campionato. Analogamente, la trasmissione in esclusiva su DAZN evidenzia la strategia della piattaforma di garantire una copertura capillare e completa di tutte le sfide della massima serie italiana.