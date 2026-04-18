Jannik Sinner si conferma saldamente al comando del ranking ATP con 13.550 punti, garantendosi il primato mondiale almeno fino al 18 maggio, dopo il Masters 1000 di Roma. Il suo vantaggio su Carlos Alcaraz (12.960 punti) è ora di 390 lunghezze.

Il divario si è ampliato nell'ultima settimana a causa del ritiro di Alcaraz dagli ottavi dell’ATP 500 di Barcellona e della sua rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Alcaraz, che lo scorso anno difendeva 330 punti a Barcellona, ne ha ottenuti solo 50 quest'anno, registrando un saldo negativo di 280 punti. Sinner ha così guadagnato 280 punti sul rivale, rafforzando la sua leadership.

Madrid: Sinner può incrementare il vantaggio

Il prossimo Masters 1000 di Madrid offre a Jannik Sinner un'importante opportunità. Entrambi i giocatori non avranno punti da difendere: Alcaraz, non partecipando, manterrà i suoi 12.960 punti. Sinner, se decidesse di giocare, potrà aumentare il proprio bottino e il vantaggio. La distribuzione dei punti a Madrid prevede: 10 per la presenza, 50 per il terzo turno, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1.000 per la vittoria.

La progressione potenziale di Sinner a Madrid:

13.360 con la presenza (+400 su Alcaraz)

con la presenza (+400 su Alcaraz) 13.400 per il terzo turno (+440 su Alcaraz)

per il terzo turno (+440 su Alcaraz) 13.450 per gli ottavi (+490 su Alcaraz)

per gli ottavi (+490 su Alcaraz) 13.550 per i quarti (+590 su Alcaraz)

per i quarti (+590 su Alcaraz) 13.750 per la semifinale (+790 su Alcaraz)

per la semifinale (+790 su Alcaraz) 14.000 per la finale (+1.040 su Alcaraz)

per la finale (+1.040 su Alcaraz) 14.350 con la vittoria (+1.390 su Alcaraz)

Prospettive e consolidamento della leadership

Il vantaggio consolidato di Sinner, frutto dei recenti risultati e delle scelte strategiche, gli offre l'opportunità di ampliare ulteriormente il distacco da Alcaraz a Madrid. Già certo del primato fino a Roma, l'italiano rafforza così la sua leadership nel ranking ATP in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa.