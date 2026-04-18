È la Ferrari a dettare il passo nella terza e ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship a Imola. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Antonio Fuoco ha riportato la scuderia di Maranello in testa alla classifica assoluta, al volante della 499P n. 50. Il pilota italiano ha siglato il miglior tempo in 1.30.370, dimostrando una netta superiorità e distanziando di ben tre decimi la vettura gemella, la 499P n. 51, condivisa da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. La sessione si è svolta in modo fluido e senza interruzioni, a differenza delle dinamiche osservate nella giornata precedente.

Nel panorama delle Hypercar, l’Alpine n. 35, già protagonista nella FP2, ha mantenuto un ottimo ritmo, riuscendo a precedere la Ferrari 499P n. 83 AF Corse, la Toyota n. 7 e la Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA. La Top Ten ha visto la presenza anche della Toyota n. 8, della Cadillac n. 38, della BMW n. 15 e della Peugeot n. 94, a testimonianza di una competizione accesa. Le due Aston Martin e le nuovissime Genesis, pur non rientrando nelle prime dieci posizioni, hanno comunque svolto un lavoro fondamentale di raccolta dati in vista della gara.

Ferrari: la 499P domina la scena Hypercar

La performance di Antonio Fuoco e della Ferrari 499P n. 50 ha ribadito con forza la competitività della casa di Maranello nella prestigiosa categoria Hypercar.

La sessione ha evidenziato una Ferrari determinata a imporsi, con la concorrenza di Alpine, Toyota, Cadillac e Peugeot che, pur mantenendosi su livelli elevati, non è riuscita a minacciare seriamente il primato della 499P. La costanza di rendimento delle vetture italiane è stata ulteriormente confermata dal secondo posto della n. 51 e dalla solida presenza della n. 83 nelle posizioni di vertice, delineando un quadro di forza complessiva.

Anche nella categoria LMGT3 si sono registrate prestazioni di rilievo. L’Aston Martin Vantage GT3 EVO n. 27 Heart of Racing, con al volante il pilota romagnolo Mattia Drudi, ha conquistato il miglior tempo di categoria. Una prestazione di precisione, che ha permesso a Drudi di superare per soli 25 millesimi la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.

33 TF Sport di Jonny Edgar. Questo risultato conferma l’eccellente stato di forma della squadra britannica, che si propone come una delle principali candidate alla vittoria nella prossima gara.

Il contesto della stagione e i test pre-gara

Il test ufficiale pre-stagionale del FIA WEC a Imola ha fornito importanti indicazioni in vista della stagione. La Ferrari AF Corse ha dimostrato la sua superiorità, monopolizzando le prime tre posizioni nelle sessioni e consolidando la sua posizione di favorita. La sessione pomeridiana, svoltasi su pista prevalentemente asciutta, ha visto Antonio Fuoco stabilire il miglior tempo complessivo della giornata. Le squadre hanno approfittato di queste prove per raccogliere dati preziosi sulle nuove gomme Michelin e per verificare l’affidabilità delle vetture.

In particolare, i nuovi team come Genesis Magma Racing hanno accumulato un notevole chilometraggio, completando oltre 350 giri nel loro weekend di debutto, un dato significativo per lo sviluppo.

La categoria LMGT3 si è rivelata estremamente competitiva, con ben quattordici equipaggi racchiusi in meno di un secondo, preannunciando una battaglia serrata. Il programma del weekend prevede ulteriori sessioni di prove libere, seguite dalle cruciali qualifiche e dalla gara di sei ore, che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici e strategici, promettendo grande spettacolo agli appassionati.