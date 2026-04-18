Max Verstappen è tornato a esprimere con forza le sue critiche nei confronti della Formula 1, intervenendo al Theater Amsterdam durante un evento organizzato da Viaplay. Il quattro volte campione del mondo ha affrontato diversi temi cruciali, spaziando dall’addio del suo storico ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, alle sue perplessità sui nuovi regolamenti tecnici, fino a considerazioni su un possibile ritiro anticipato dal mondo delle corse.

Le posizioni di Verstappen su Lambiase e i regolamenti

Verstappen ha rivolto un appello diretto a Gianpiero Lambiase, invitandolo senza riserve ad accettare una nuova offerta professionale.

“Saresti sciocco a non accettare”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di considerare anche la sua famiglia in questa decisione. Sul piano tecnico, il pilota olandese ha ribadito le sue profonde riserve sul recente corso regolamentare della F1. Ha affermato che, sebbene sia possibile apportare modifiche ai regolamenti, “c’è qualcosa di sbagliato alla base” del sistema. Ha aggiunto che “non tutti lo ammetteranno pubblicamente, ma è così”, evidenziando una percezione diffusa ma non sempre espressa apertamente nel paddock.

Reazioni nel paddock e il futuro del campione

Le dichiarazioni di Verstappen hanno generato diverse reazioni all'interno del paddock. Tra queste, spicca quella di George Russell della Mercedes, il quale ha suggerito che le critiche dell'olandese potrebbero derivare più dalla mancanza attuale di una monoposto dominante che da un problema strutturale autentico nell'organizzazione del Circus.

Verstappen ha anche affrontato il delicato tema di un potenziale ritiro anticipato. Ha dichiarato che, anche qualora decidesse di ritirarsi tra qualche anno, il suo desiderio sarebbe quello di lasciare un'eredità significativa per uno sport che definisce “decente”. In quest'ottica, ha espresso l'auspicio di un ritorno ai motori V10 o V8. “Cerco solo di dare il mio contributo per cambiare le cose”, ha spiegato. “Anche se dovessi smettere tra qualche anni, voglio che rimanga uno sport decente. Se potessi scegliere, vorrei che tornassero i motori V10 o V8.”

Il dibattito sui regolamenti e il ruolo di Domenicali

Le osservazioni di Verstappen si inseriscono in un più ampio contesto di insoddisfazione tra i piloti riguardo ai nuovi regolamenti della F1, in particolare per quanto concerne la gestione dell’energia e l'equilibrio tra propulsori termici ed elettrici.

Stefano Domenicali, capo della Formula 1, ha riconosciuto l'importanza delle parole di Verstappen, affermando che la sua voce “deve essere ascoltata”. Ha inoltre confermato che sono in corso incontri tecnici volti a valutare possibili modifiche regolamentari, con l'obiettivo di introdurle già in vista del Gran Premio di Miami. Domenicali ha enfatizzato la necessità di un dialogo costruttivo con i piloti, pur invitando a mantenere la calma e a riporre fiducia nel processo di adattamento in atto.