Jannik Sinner può ampliare il suo vantaggio nel ranking ATP. L'assenza di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Madrid è favorevole: l'azzurro non scarterà punti e può incamerarne fino a 1.000 in caso di vittoria finale. Sinner vanta 390 punti di margine su Alcaraz (13.350 contro 12.960). Entrambi non subiranno decurtazioni: Sinner non difende punti a Madrid (rientrò a Roma lo scorso anno), Alcaraz saltò il torneo nel 2025 per infortunio. L'italiano può così incrementare il distacco.

Punti e scenari di vantaggio a Madrid

Il percorso di Sinner a Madrid definirà il divario finale.

Con una sconfitta al secondo turno, Sinner guadagnerebbe 10 punti, portando il vantaggio a 400. Proseguendo nel torneo, i punti incamerati e il conseguente vantaggio aumenteranno:

Terzo turno: +50 punti, vantaggio 440.

+50 punti, vantaggio 440. Ottavi di finale: +100 punti, vantaggio 490.

+100 punti, vantaggio 490. Quarti di finale: +200 punti, vantaggio 590.

+200 punti, vantaggio 590. Semifinale: +400 punti, vantaggio 790.

+400 punti, vantaggio 790. Finale: +650 punti, vantaggio 1.040.

+650 punti, vantaggio 1.040. Vittoria del torneo: +1.000 punti, vantaggio 1.390.

Il distacco massimo raggiungibile è di 1.390 punti, con Sinner a quota 14.350 contro i 12.960 di Alcaraz.

La corsa al primato mondiale

Carlos Alcaraz, con problemi fisici che hanno compromesso la sua partecipazione a Barcellona e Madrid, potrebbe rientrare solo a Roma.

Questa assenza offre a Sinner un'occasione per rafforzare la sua posizione di vertice. L'altoatesino ha già tagliato il traguardo della 68ª settimana da numero uno del mondo. Il vantaggio accumulato a Madrid sarà determinante per i prossimi appuntamenti cruciali (Internazionali d'Italia, Roland Garros). Ogni punto è fondamentale nella serrata corsa al primato mondiale, data l'incertezza sulle condizioni fisiche di Alcaraz e la sua presenza nei tornei futuri.