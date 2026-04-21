Il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid ha preso il via con un primo turno significativo. Mentre la testa di serie numero otto, Jasmine Paolini, si è qualificata direttamente al secondo turno, l'attenzione è stata catalizzata dalle eliminazioni illustri di Venus Williams e Paula Badosa. La tennista toscana attende ora la tedesca Laura Siegemund, che ha dimostrato un'ottima forma superando la rumena Irina Camelia Begu con un perentorio 6-4, 6-0 in un'ora e ventisei minuti di gioco. Paolini si prepara dunque a un incontro impegnativo.

Per Venus Williams, il 2026 continua a essere un anno difficile.

L'americana, presente nel tabellone grazie a una wild card, è stata sconfitta dalla giovane spagnola Kaitlin Quevedo, numero 140 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 6-4. Williams, 45 anni, è ancora a secco di vittorie nel 2026. Il match contro Quevedo, durato un'ora e 43 minuti, ha visto l'esperta tennista subire tre break nel primo set e, nonostante un tentativo di reazione nel secondo, portandosi sul 3-0, non è riuscita a invertire il risultato, cedendo cinque giochi consecutivi. Questa sconfitta segna la sua decima consecutiva nel circuito WTA e la settima del 2026, con la sua posizione nel ranking al numero 479.

Badosa: la crisi continua nel torneo di casa

Anche per Paula Badosa, il debutto nel torneo di casa si è rivelato amaro.

La spagnola, anch'essa beneficiaria di una wild card, è stata eliminata al primo turno dall'austriaca Julia Grabher, che si è imposta con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-0. Badosa ha mostrato ancora una volta le sue difficoltà, crollando nettamente nel terzo set e confermando la sua crisi di risultati. Questa è la sua quarta sconfitta consecutiva. Grabher, dopo questo successo, affronterà Leylah Fernandez nel prossimo turno. Il match è durato due ore e 32 minuti, evidenziando la fatica della spagnola nel trovare continuità di gioco e risultati, anche davanti ai suoi tifosi.

Gli altri incontri e le qualificazioni al secondo turno

Tra gli altri incontri del primo turno, Peyton Stearns ha avuto la meglio su Lois Boisson con un doppio 6-1, 6-3 e si preparerà ad affrontare la testa di serie numero uno, Aryna Sabalenka.

La colombiana Camila Osorio ha superato la russa Zakharova per 6-0, 6-3 e ora sfiderà la giapponese Naomi Osaka. Hanno inoltre ottenuto il passaggio al secondo turno la polacca Magda Linette, l'ungherese Anna Bondar, la croata Petra Marcinko e la ceca Laura Samson. Queste tenniste proseguono così la loro avventura nel torneo spagnolo.