Il DP World Tour riprende il suo percorso dopo la pausa per il Masters, tornando protagonista in Asia. Il circuito europeo di golf fa tappa in Cina con il China Open, in programma a Shanghai presso lo Shanghai Enhance Anting Golf Club, da giovedì 23 a domenica 26. L'evento rappresenta il secondo appuntamento cinese dell'Asian Swing, mettendo in palio un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti cruciali per la Race to Dubai.

La competizione vedrà la partecipazione di una nutrita pattuglia di cinque golfisti italiani: Stefano Mazzoli, Matteo Manassero, Gregorio De Leo, Filippo Celli e Guido Migliozzi.

Mazzoli, Manassero e De Leo hanno dimostrato notevole costanza in questa stagione. Mazzoli ha registrato due top 25 (all’Australian PGA Championship e all’Australian Open), Manassero ha ottenuto un nono posto e un T24 (all’Indian Open e al South African Open Championship), mentre De Leo vanta una nona piazza e un T23 (al Qatar Masters e al Kenya Open). Completano il gruppo Celli e Migliozzi; quest'ultimo, il vicentino, rientra in campo dopo l'ultima apparizione al Kenya Open, e Celli cercherà il riscatto dopo non aver superato il taglio in India.

Contesto e protagonisti internazionali

A difendere il titolo sarà il padrone di casa Ashun Wu, vincitore lo scorso anno con uno score di -14, superando Jordan Smith e Yannik Paul.

Wu sarà in campo con il neozelandese Daniel Hillier e lo spagnolo Angel Ayora, entrambi annoverati tra i favoriti di questa settimana. Il field internazionale si arricchisce della presenza di Eugenio Chacarra, fresco vincitore dell’Indian Open, del danese Niklas Norgaard, del francese Romain Langasque e dei sudafricani Dylan Naidoo, Daniel Van Tonder e Thriston Lawrence.

Per quanto concerne la classifica Race to Dubai, i golfisti italiani si posizionano come segue: Gregorio De Leo è 68°, Matteo Manassero 79°, Guido Migliozzi 135°, Stefano Mazzoli 149° e Filippo Celli 190°.

La presenza italiana nel circuito asiatico

La partecipazione italiana al DP World Tour si conferma rilevante anche in altri eventi del calendario asiatico.

Recentemente, Francesco Molinari, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli hanno preso parte all’Hainan Classic, un altro torneo del circuito tenutosi ad Haikou, nell’Hainan Island. In quell'occasione, il parterre includeva vincitori stagionali come Nacho Elvira, Freddy Schott e Dan Bradbury, oltre a talenti emergenti quali Wenyi Ding e giocatori di esperienza come Ashun Wu. In particolare, Molinari ha evidenziato una buona forma, con due top ten in tre eventi disputati, sottolineando la competitività degli italiani anche nei contesti internazionali di alto livello.