Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere di Arsenal e Juventus. Manninger è deceduto in un incidente stradale vicino a Salisburgo. Alla guida del suo minivan, è stato travolto da un treno locale in corrispondenza di un passaggio a livello privo di barriere. I soccorritori non hanno potuto salvarlo.

Indagini e autopsia

Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l'autopsia sul corpo di Alexander Manninger. L'obiettivo è stabilire se l'incidente abbia avuto causa tecnica, fisica o umana. La Polizia di Salisburgo ha indicato che i risultati dell'autopsia sono attesi entro una settimana.

Numerosi testimoni sono interrogati, incluso il macchinista del treno. Quest'ultimo, illeso come i 25 passeggeri, è ancora in stato di shock e non ha potuto testimoniare.

Il cordoglio del calcio

La notizia ha generato unanime cordoglio nel mondo del calcio. La Juventus lo ha ricordato come "un uomo di rari valori". Particolarmente toccante il messaggio di Gianluigi Buffon, suo ex compagno. Buffon ha evidenziato la scelta di Manninger di vivere lontano dalle logiche del calcio, cercando felicità in cose semplici: boschi, pesca, natura, famiglia. In un ambiente spesso orientato a sopraffazione e carrierismo, Manninger rivendicò sempre la sua libertà, mantenendo una postura fiera, quasi a dire: "siete tutti matti, non mi avrete mai".

Dinamica dell'incidente

Le prime ricostruzioni indicano che l'incidente è avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 8.20, nei pressi della fermata ferroviaria di Pabing, vicino a Salisburgo. Il minivan di Manninger è stato travolto da un treno regionale attraversando un passaggio a livello senza barriere. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. La procura ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica, verificando anche il funzionamento del segnale rosso. Il conducente viaggiava da solo; passeggeri e macchinista del treno sono rimasti illesi.