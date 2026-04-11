Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana femminile di pallavolo, Julio Velasco, ha diramato le prime convocazioni ufficiali per la stagione agonistica. Quattordici atlete sono state selezionate per il primo collegiale dell’anno, che si terrà dal 13 al 17 aprile presso il rinomato Centro Pavesi di Milano. Questo raduno segna l'inizio della preparazione per le future sfide delle azzurre in un'annata ricca di impegni.

Le atlete convocate e le assenze di rilievo

Tra le convocate spiccano le palleggiatrici Carlotta Cambi (Igor Novara) e Chidera Eze (Volley Bergamo 1991).

Tuttavia, la lista presenta numerose assenze eccellenti, giustificate dagli impegni cruciali delle atlete con i rispettivi club. Non figurano le "big" di Conegliano e Milano, tra cui Paola Egonu, Anna Danesi, Rebecca Piva, Sarah Fahr, Francesca Bosio, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori, tutte impegnate nella finale scudetto. Assenti anche le atlete di Scandicci, con Ekaterina Antropova, impegnate nella Final Four di Champions League. Alessia Orro e Myriam Sylla, che concludono impegni in Turchia, non sono state convocate. Altre giocatrici, come Stella Nervini e Loveth Omoruyi, godono di meritato riposo dopo aver concluso gli impegni con i club, prima di eventuali future selezioni.

Dettaglio delle prime convocate azzurre

Di seguito l'elenco completo delle quattordici atlete che prenderanno parte al collegiale di Milano:

Volley Talmassons : Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola

: Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola ASD Altino : Dalila Marchesini

: Dalila Marchesini Pallavolo Pinerolo : Ilenia Moro

: Ilenia Moro Igor Novara : Carlotta Cambi, Veronica Costantini

: Carlotta Cambi, Veronica Costantini Volley Bergamo 1991 : Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli

: Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli Consolini Volley: Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan

Questo primo raduno è un momento chiave per il CT Velasco per delineare il gruppo in vista degli importanti appuntamenti della Nazionale femminile di volley.