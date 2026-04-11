La sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Goizper‑Antzuola e arrivo a Bergara su un percorso di 135,2 chilometri, si è aperta sotto il segno di Paul Seixas, giovane talento della Decathlon CMA CGM Team. La frazione, caratterizzata da condizioni meteo avverse con pioggia e temperature intorno ai 13°C, ha visto fin dalle prime battute diversi tentativi di fuga, culminati nella formazione di un trio al comando composto dallo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates‑XRG), dall’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost) e dal danese Mattias Skjelmose (Lidl‑Trek).

Il tracciato della tappa si è rivelato particolarmente impegnativo, con l’ascesa iniziale di Asentzio (5,4 km al 6,7% di pendenza media) e un circuito finale di 45 chilometri da ripetere due volte, comprendente le salite di Elosua (7,2 km al 7,5%) e Azkarate (3,1 km al 6,3%). Durante la salita di Elosua, il trio di testa è riuscito a guadagnare fino a quindici secondi sul gruppo principale. Mattias Skjelmose si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna di Asentzio davanti a Healy e Soler. Il plotone, controllato dalla Uno‑X‑Mobility, si è mantenuto a circa quaranta secondi dai battistrada, con Juan Pedro López (Movistar Team) che ha tentato un inseguimento durante la salita. La velocità media della corsa si è attestata sui 42,3 km/h.

Seixas, il Dominio nella Classifica Generale

Paul Seixas si conferma protagonista assoluto di questa edizione del Giro dei Paesi Baschi 2026, guidando la classifica generale con due minuti e trenta secondi di vantaggio su Florian Lipowitz e tre minuti e quaranta su Primoz Roglic, entrambi della Red Bull – BORA – hansgrohe. Seixas è inoltre il più giovane corridore della storia ad aver vinto tre tappe al Giro dei Paesi Baschi, un risultato che sottolinea il suo talento e la sua crescita nel panorama internazionale. Tra gli altri protagonisti della giornata, Pello Bilbao (Bahrain‑Victorious) ha annunciato il ritiro a fine stagione, mentre Primoz Roglic si conferma il corridore con più vittorie da professionista tra i partecipanti, con novantuno successi all’attivo.

Il Percorso e i Favoriti della Tappa Finale

La tappa conclusiva del Giro dei Paesi Baschi 2026 si distingue per oltre tremila metri di dislivello e un percorso breve ma intenso. Dopo la prima scalata di Asentzio, il circuito finale prevede due passaggi sulle impegnative salite di Elosua e Azkarate, prima di affrontare nuovamente Asentzio (7,2 km al 5,3%) in avvicinamento al traguardo. Tra i favoriti per il successo di giornata, oltre a Seixas che probabilmente si limiterà a gestire la situazione per la generale, si segnalano Florian Lipowitz e Primoz Roglic, chiamati a difendere le rispettive posizioni sul podio. La battaglia per la vittoria di tappa si preannuncia aperta, con diversi corridori pronti ad attaccare sin dalle prime fasi della corsa. L’orario di partenza è fissato per le 14:07, con arrivo previsto intorno alle 17:30.