La tennista italiana Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del Roland Garros, la sua quinta partecipazione consecutiva al prestigioso torneo parigino. La romagnola ha ceduto in due set alla ceca Marie Bouzkova, con il punteggio finale di 6-3, 6-1, in un incontro durato poco più di un’ora sui campi in terra battuta di Parigi.

Attualmente classificata al numero 172 del ranking mondiale WTA, Bronzetti ha affrontato la numero 28 del mondo Bouzkova in un match che ha visto un inizio promettente per l'azzurra. Lucia Bronzetti è riuscita infatti a conquistare immediatamente un break di vantaggio a zero, lasciando presagire una partenza in salita per l'avversaria.

Tuttavia, la reazione di Bouzkova non si è fatta attendere: la tennista ceca ha prontamente realizzato il controbreak, ristabilendo la parità e prendendo progressivamente il controllo del gioco. Da quel momento, Bouzkova ha imposto il proprio ritmo, dimostrando solidità e limitando al minimo gli errori.

La svolta decisiva del primo set si è verificata nel sesto game, quando Marie Bouzkova ha strappato nuovamente il servizio a Bronzetti, questa volta senza concedere alcun punto. Questo passaggio chiave le ha permesso di chiudere il parziale con un netto 6-3, mettendo sotto pressione l'italiana.

Il dominio di Bouzkova nel secondo set

Il secondo set ha visto una breve reazione di Lucia Bronzetti, che è riuscita ad aggiudicarsi il primo gioco.

Tuttavia, questo è stato l'unico momento di respiro per l'italiana, poiché Marie Bouzkova ha poi inanellato una serie impressionante di sei game consecutivi, chiudendo l'incontro con un perentorio 6-1. La prestazione di Bronzetti è stata purtroppo compromessa da un elevato numero di errori gratuiti, ben ventisei in totale, molti dei quali provenienti dal lato del rovescio. A ciò si è aggiunta una scarsa efficacia con la seconda di servizio, con soli tre punti vinti su sedici tentativi, fattori che hanno reso la seconda parte del match un vero e proprio monologo della tennista ceca.

Un tabù che persiste al Roland Garros

Per Lucia Bronzetti, che oggi occupa la posizione numero 173 nel ranking WTA, il Roland Garros si conferma un torneo particolarmente ostico.

In tutte e cinque le sue partecipazioni, la tennista romagnola non è mai riuscita a superare il primo turno, un dato che evidenzia una difficoltà specifica nello Slam parigino. L'eliminazione contro Bouzkova, giocatrice di ranking superiore, rappresenta un'altra occasione mancata per Bronzetti di conquistare la sua prima vittoria in questo prestigioso appuntamento del circuito tennistico internazionale.

Dal canto suo, Marie Bouzkova ha saputo interpretare al meglio la partita, mostrando grande concretezza e sfruttando con intelligenza le incertezze dell'avversaria. La sua performance le ha permesso di avanzare con merito al turno successivo del torneo, proseguendo il suo cammino nel tabellone principale del Roland Garros.