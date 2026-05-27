Giancarlo Antognoni, stimato capo delegazione della Nazionale italiana, ha lanciato un appello perentorio per il futuro del calcio azzurro: «Ripartiamo da capo, la Nazionale ha bisogno di slancio». Le sue parole, pronunciate in un momento di riflessione cruciale, sottolineano l'impellente necessità di una nuova fase, caratterizzata da rinnovata energia e profonda fiducia per l'intero gruppo.

Il messaggio di Antognoni per il rilancio

Il cuore del messaggio di Antognoni risiede nella vitale importanza di una ripartenza, un vero e proprio reset che possa infondere un rinnovato entusiasmo e una spinta positiva alla squadra.

L'invito a «ripartire da capo» è una chiara indicazione strategica per un nuovo inizio, capace di generare quel fondamentale slancio e quella determinazione indispensabile per affrontare le sfide future con rinnovata consapevolezza e coesione.

L'autorevolezza del capo delegazione

La figura di Giancarlo Antognoni, icona storica del calcio italiano e attuale capo delegazione della Nazionale, conferisce un peso specifico e una risonanza particolare alle sue parole. La sua vasta esperienza e il profondo legame con il mondo azzurro lo rendono un interlocutore privilegiato. Le sue affermazioni giungono in un frangente in cui la squadra è chiamata a ritrovare motivazione e una solida coesione interna.

La lunga esperienza federale

La comprovata esperienza di Antognoni nel panorama calcistico nazionale è testimoniata dai numerosi incarichi ricoperti. È tornato a rivestire il ruolo di capo delegazione della nazionale Under-21 nell’aprile del 2024, su nomina del presidente della FIGC Gabriele Gravina. In precedenza, nell’ottobre del 2005, aveva assunto la responsabilità di coordinatore degli osservatori delle nazionali giovanili. Successivamente, nell’agosto del 2015, aveva già ricoperto il ruolo di capo delegazione dell’Under-21. Questa lunga e variegata esperienza nel settore giovanile e nella gestione delle squadre nazionali lo qualifica come una figura di riferimento autorevole per l'intero movimento calcistico italiano.