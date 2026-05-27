Iga Swiatek, la numero tre del ranking mondiale, ha brillantemente conquistato l'accesso al terzo turno del Roland Garros. La sua vittoria è arrivata grazie a una prestazione convincente contro la ceca Sara Bejlek, attuale numero trentacinque del mondo. L'incontro, disputato sui prestigiosi campi in terra rossa di Parigi, si è concluso con un netto 6-2, 6-3 a favore della tennista polacca. Swiatek ha così ribadito il suo straordinario valore e la sua innegabile solidità in uno dei tornei che l'ha vista trionfare per ben quattro volte in carriera, negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024, oltre a raggiungere la semifinale nell'edizione precedente.

La polacca, che domenica festeggerà il suo venticinquesimo compleanno, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, costringendo spesso l'avversaria all'errore e amministrando il match con grande autorità dal primo all'ultimo punto. La sua è stata una prova molto convincente, che ha lasciato pochissimo spazio all'iniziativa di Bejlek, chiudendo l'incontro senza correre particolari rischi.

Un percorso autoritario sulla terra battuta di Parigi

Nonostante il punteggio finale sia apparso netto, la partita ha comunque offerto diversi game combattuti e prolungati, spesso risolti ai vantaggi. Tuttavia, nei momenti cruciali e più delicati dell'incontro, Iga Swiatek ha sempre saputo mantenere il pieno controllo della situazione.

La ceca Bejlek non è riuscita a sfruttare alcuni, seppur lievi, cali di attenzione della polacca, che non sono stati sufficienti a cambiare l'inerzia della sfida o a mettere sotto reale pressione la numero tre del mondo. Swiatek ha gestito il ritmo di gioco e la direzione degli scambi con una solidità impressionante, confermando ancora una volta il suo straordinario feeling con la terra rossa di Parigi, superficie sulla quale esprime il suo miglior tennis.

La sfida del terzo turno: l'incognita Jelena Ostapenko

Ad attendere Iga Swiatek al terzo turno sarà la vincente dell'incontro tra la connazionale Magda Linette e la temibile lettone Jelena Ostapenko. Un eventuale incrocio con quest'ultima rappresenterebbe senza dubbio uno dei temi più affascinanti e attesi dell'intero torneo.

Ostapenko, infatti, è considerata una vera e propria bestia nera per la tennista polacca: lo storico dei confronti diretti parla chiaro, con la lettone in vantaggio per 6-0. Swiatek non è mai riuscita a prevalere sulla sua rivale in nessuno dei sei precedenti incontri.

Nonostante questa statistica sfavorevole, la campionessa di Varsavia continua a inviare segnali estremamente positivi in questo torneo, nel quale ha già trionfato quattro volte in carriera. Il suo percorso al Roland Garros evidenzia una notevole capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi e di gestire con maestria la pressione che caratterizza i grandi appuntamenti. La sua solidità mentale e tecnica si conferma un punto di forza cruciale, che potrebbe rivelarsi determinante nelle prossime sfide, in particolare se dovesse trovarsi di fronte la sua storica e ostica rivale, Jelena Ostapenko, in una partita che promette scintille.