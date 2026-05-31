Il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, Silvio Baldini, ha operato un significativo cambiamento nella rosa convocata per il ritiro di Coverciano. In vista delle prossime amichevoli internazionali che vedranno gli Azzurri affrontare il Lussemburgo e la Grecia, è stata ufficializzata la sostituzione di un elemento chiave. L'attaccante Lorenzo Venturino, inizialmente incluso nella lista dei convocati, è stato dichiarato indisponibile e ha lasciato il raduno federale. Al suo posto, Baldini ha deciso di chiamare Tommaso Berti, un promettente centrocampista.

Modifiche alla rosa e motivazioni

La decisione di escludere Lorenzo Venturino dalla rosa è maturata in seguito alla sua accertata indisponibilità per gli impegni che attendono la Nazionale. L'attaccante della Roma ha lasciato il ritiro di Coverciano in pieno accordo con il suo club di appartenenza, garantendo così la massima trasparenza e collaborazione tra le parti. Questa modifica si è resa necessaria per assicurare che la squadra possa affrontare le sfide amichevoli con una rosa pienamente efficiente e pronta. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha prontamente comunicato queste variazioni, sottolineando l'importanza di avere a disposizione giocatori in perfette condizioni fisiche.

Per colmare il vuoto lasciato da Venturino, il CT Silvio Baldini ha optato per la convocazione di Tommaso Berti.

Il giovane centrocampista del Cesena si unirà immediatamente al gruppo a Coverciano e sarà a completa disposizione per le due importanti gare amichevoli. La sua inclusione rappresenta un'opportunità per il giocatore di mettersi in mostra nel contesto della Nazionale e per il tecnico di valutare nuove opzioni tattiche e tecniche in vista dei futuri impegni. Berti, che era già nella lista dei giocatori in allenamento, è stato così promosso nel gruppo ufficiale.

Ulteriori movimenti e conferme

Oltre alla sostituzione di Venturino con Berti, la gestione della rosa ha visto anche altri movimenti. Il calciatore Niccolò Fortini continuerà a far parte del gruppo di Coverciano fino alla data del 2 giugno, proseguendo il suo percorso di preparazione e allenamento con la squadra.

Questa conferma evidenzia la volontà del tecnico di monitorare attentamente le prestazioni e lo stato di forma di tutti gli elementi a disposizione.

Contestualmente, altri due giocatori, Dominic Vavassori e Gabriele Guarino, hanno concluso la loro esperienza nel ritiro della Nazionale e faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza. Queste decisioni, anch'esse ufficializzate dalla FIGC, rientrano nella normale gestione di un raduno pre-partita, dove le esigenze tecniche e fisiche dei singoli atleti vengono costantemente valutate per ottimizzare la preparazione della squadra in vista degli impegni internazionali.