Il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina indelebile nella storia del calcio, conquistando per la seconda volta consecutiva la prestigiosa Champions League. Un'impresa straordinaria che ha scatenato l'entusiasmo della stampa francese, la quale ha prontamente ribattezzato la squadra “Les Invincibles”. Il trofeo è stato sollevato al termine di una finale al cardiopalma contro l'Arsenal, una partita intensa conclusasi sull'1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, e decisa infine dalla drammatica lotteria dei rigori.

L'eco del trionfo sulla stampa francese

La prima pagina de L'Équipe ha immortalato il capitano Marquinhos nell'atto di sollevare la coppa, sotto il titolo evocativo “Les Invincibles”. Il quotidiano ha sottolineato come il PSG abbia finalmente raggiunto un traguardo storico, superando decenni di marginalità nel panorama calcistico europeo. Questo successo è stato descritto come il frutto di una squadra costruita con pazienza nel tempo, capace di affrontare e superare ostacoli significativi e la pressione esercitata dalle superstar, in un percorso che ha portato a una vera e propria maturazione collettiva.

L'editoriale di Hervé Fouillet ha catturato l'emozione del momento con parole significative: “È stata un'attesa lunga, molto lunga, per non dire interminabile.

Ma ieri, al termine di una sessione di rigori mozzafiato, abbiamo finalmente assaporato quel delizioso piacere della felicità che si ripete in così poco tempo. Ed è stato magico”.

Luis Enrique e i protagonisti internazionali

Il tecnico Luis Enrique è stato unanimemente riconosciuto come il vero artefice di questo storico successo. È il secondo allenatore, dopo il leggendario Zidane, a riuscire nell'impresa di vincere due Champions League di fila. La stampa internazionale lo ha omaggiato con titoli eloquenti come “Re d'Europa” su Marca e “Lo fa di nuovo” su Sport. In Portogallo, il quotidiano O Jogo ha evidenziato il “bis portoghese”, celebrando Vitinha come miglior giocatore della finale, e mettendo in risalto il ruolo di Nuno Mendes e João Neves, protagonisti per tutti i 120 minuti, con Gonçalo Ramos decisivo nella lotteria dei rigori.

La stampa britannica, invece, ha focalizzato la propria attenzione sugli sconfitti. Il Telegraph ha titolato “Muore il sogno dell'Arsenal”, accompagnando la notizia con la foto dell'abbraccio tra Marquinhos e Gabriel dopo l'errore decisivo di quest'ultimo. Il Times ha elogiato “una delle prestazioni difensive migliori di sempre” da parte dell'Arsenal, pur riconoscendo la durezza e la complessità del cammino verso il titolo.

Un successo di portata storica per il calcio francese

La vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal ai rigori (4-3), dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, rappresenta non solo un trionfo sportivo di altissimo livello, ma anche un evento di portata storica per il calcio francese.

Il club parigino è diventato la prima squadra della Francia a conquistare due Champions League e la seconda in epoca moderna a riuscirci consecutivamente, eguagliando l'impresa del Real Madrid tra il 2016 e il 2018.

Questo successo è stato ottenuto in una finale estremamente combattuta e tesa, dove il PSG ha dimostrato grande calma e determinazione nei momenti cruciali. La squadra ha saputo sfruttare la propria esperienza nelle decisive lotterie dei rigori, consolidando così in maniera definitiva il proprio status tra le grandi potenze del calcio europeo.