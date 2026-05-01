La seconda sfida della Final Four di CEV Champions League di pallavolo femminile vedrà protagonista la Savino Del Bene Scandicci, che affronterà le padrone di casa del Eczacibasi Istanbul. Il match è in programma sabato 2 maggio alle ore 19.00 italiane presso la Ülker Sports Arena, location di tutte le partite. Per le toscane si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla Final Four, dopo che lo scorso anno riuscirono a superare il VakifBank in semifinale e poi si dovettero arrendere a Conegliano in finale. Proprio Conegliano e VakifBank si affronteranno nell’altra semifinale, da cui uscirà quindi la sfidante per l’ultimo atto del torneo.

Il match tra Savino Del Bene Scandicci ed Eczacibasi Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Il cammino verso la Final Four di Istanbul

La Savino Del Bene Scandicci arriva alla Final Four dopo un percorso di grande consistenza. La squadra di coach Gaspari ha chiuso al secondo posto la Pool A, per poi superare Novara nel turno playoff e compiere un’impresa nei quarti di finale eliminando il Fenerbahce. Dall’altra parte della rete ci sarà l’Eczacibasi Istanbul guidato da Giulio Cesare Bregoli, che ha ottenuto l’accesso diretto ai quarti grazie al primo posto nella Pool C, per poi imporsi sulle polacche del Developres Rzeszow. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento europeo dopo aver visto interrompersi il proprio cammino in semifinale nei rispettivi campionati: Scandicci contro Milano, le turche contro il VakifBank.

I precedenti tra Scandicci ed Eczacibasi

Quella di sabato sarà la quinta sfida complessiva tra le due formazioni, un confronto che negli ultimi anni ha già regalato incroci intensi. I precedenti risalgono alla stagione 2023-2024, quando le due squadre si affrontarono per quattro volte tra fase a gironi e quarti di finale. Il bilancio è perfettamente in equilibrio: Scandicci riuscì a imporsi in entrambe le gare della Pool B con il punteggio di 3-1, mentre l’Eczacibasi si prese la rivincita nei quarti, vincendo entrambe le sfide ed eliminando le toscane dalla competizione. Anche questa semifinale si preannuncia combattuta e dal pronostico aperto.