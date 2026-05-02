È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, un vero simbolo dello sport e del coraggio. La notizia della sua scomparsa, all'età di 60 anni, è stata annunciata dalla famiglia. Nato a Bologna, Zanardi avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre ed era riconosciuto come un supereroe dei nostri tempi, capace di ispirare milioni di persone con la sua resilienza e determinazione.

La sua vita fu segnata da un grave incidente automobilistico nel 2001, sul circuito tedesco del Lausitzring durante una gara di Formula Cart, che gli costò l'amputazione delle gambe.

Zanardi rischiò la vita, ma fu salvato dai medici e dalla sua incredibile forza di volontà. Dopo questo drammatico evento, seppe reinventarsi dedicandosi con straordinario successo al paraciclismo. Con la sua handbike, conquistò un totale di quattro medaglie d'oro e due d'argento ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, oltre a ben dodici titoli mondiali, diventando un punto di riferimento per l'intero movimento paralimpico.

Una carriera tra velocità e rinascite

La carriera di Zanardi iniziò precocemente sui kart a Castel Maggiore, per poi proseguire in Formula 3000 e successivamente in Formula 1, dove debuttò nel 1991 con Eddie Jordan, passando poi per Minardi, Lotus e Williams. Nonostante le difficoltà in una categoria esigente, Alex non si arrese mai.

Trovò poi la sua vera gloria oltreoceano nella Formula Cart, allora chiamata IndyCar, dove divenne «Zanna», «The Italian Legend», conquistando titoli e lasciando un segno indelebile nella memoria degli appassionati con sorpassi leggendari, come quello a Laguna Seca. Dopo il primo incidente, la sua autoironia commovente emerse in battute come: «Ragazzi, ho il piede pesante», al volante di auto adattate, o «Sai qual è il vantaggio delle mie nuove gambe? Sono più alto».

Pur di tornare a correre, Zanardi si sottopose a ben quindici operazioni e fece realizzare comandi speciali per auto adattate, riuscendo persino a vincere altre gare. La BMW lo scelse come testimonial, riconoscendo la sua capacità di spostare il limite del possibile.

Tuttavia, i motori non bastavano più: la sua vera rinascita e il suo desiderio di lasciare un segno indelebile si concretizzarono nello sport paralimpico, dove dominò i campionati iridati in ogni parte del mondo.

Impegno sociale e l'ultimo tragico evento

Oltre alle sue imprese sportive, Zanardi si distinse per il suo profondo impegno sociale. Organizzò numerose maratone benefiche e contribuì attivamente alla ricerca e allo sviluppo di materiali innovativi per protesi e carrozzine, migliorando la vita di chi vive in condizioni di mobilità ridotta. Il suo esempio spinse tantissimi disabili a praticare sport, dimostrando che i limiti sono spesso solo mentali.

Nel 2020, però, un nuovo tragico evento lo colpì.

Il 19 giugno, sulle colline sopra Pienza, nel senese, Zanardi fu coinvolto in un drammatico urto con un camion mentre partecipava in handbike a una gara di beneficenza da lui stesso organizzata. Il quadro clinico fu gravissimo, con traumi multipli e fratture al volto. Passò un mese in coma e fu sottoposto a ulteriori operazioni. Ancora una volta, resistette, ma il decorso fu lungo e complicato. Dopo più di un anno, tornò a casa, assistito da medici e dalla sua famiglia, inclusa la moglie Daniela, che gli era stata accanto fino all'ultimo. Da quel momento, le sue condizioni di salute rimasero riservate, una scelta per custodire il sorriso di un uomo che mancherà a tutti.

Il mondo dello sport e non solo piange oggi la perdita di un uomo che ha saputo trasformare la propria esistenza in un esempio di coraggio e speranza, lasciando un patrimonio indelebile di ispirazione.