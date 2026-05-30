La finale della UEFA Champions League ha visto scontrarsi PSG e Arsenal in un match atteso e combattuto, culminato con un pareggio per 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari. L'epilogo, che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi, è stato affidato ai calci di rigore per l'assegnazione del prestigioso trofeo. La sfida si è svolta allo stadio Puskás Aréna di Budapest, teatro di un confronto ad alta tensione.

Cronaca di una finale intensa: gol e reazioni

L'incontro ha preso una piega fulminea sin dai primi minuti, con l'Arsenal che ha sbloccato il risultato al 6'.

È stato Kai Havertz a portare in vantaggio i Gunners, approfittando di un rimpallo tra Trossard e Marquinhos per sfuggire sulla sinistra e battere il portiere Safonov con un tiro potente sotto la traversa. Il PSG, tuttavia, non si è lasciato intimidire e ha reagito con determinazione. Al 65', i parigini hanno ottenuto un calcio di rigore per un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Dal dischetto, Ousmane Dembélé ha trasformato con freddezza, ristabilendo la parità. Nonostante gli sforzi e le occasioni create da entrambe le squadre, il risultato di 1-1 è rimasto invariato anche dopo i tempi supplementari, rendendo inevitabile la lotteria dei rigori per decretare il campione.

La vigilia: ambizioni e statistiche a confronto

La finale era stata preceduta da un clima di grande rispetto e attesa, con i due allenatori, entrambi spagnoli, che si erano scambiati elogi reciproci. Luis Enrique aveva riconosciuto pubblicamente il grande valore dell'Arsenal, reduce dal titolo di campione d'Inghilterra. Dal canto suo, Mikel Arteta aveva sottolineato l'ambizione della sua squadra, dichiarando: “Abbiamo già un trofeo e vogliamo il secondo”. Le motivazioni erano alte per entrambe le formazioni: il PSG puntava a un prestigioso 'bis' in Champions League, dopo il successo ottenuto nel 2025, mentre l'Arsenal cercava di conquistare un titolo che gli era sfuggito vent'anni prima, in una finale persa contro il Barcellona.

Le statistiche pre-partita evidenziavano un interessante contrasto: il PSG si presentava come il miglior attacco del torneo, con ben 44 reti all'attivo, mentre l'Arsenal vantava la miglior difesa, avendo subito solo sei gol, registrato nove clean sheet e mantenuto l'imbattibilità.

Organizzazione e copertura mediatica della finale

La città di Budapest ha garantito la massima sicurezza per l'evento, con un imponente dispiegamento di 4.000 agenti, supportati da contingenti provenienti da Francia e Inghilterra, mentre le strade del centro erano già state invase da migliaia di tifosi. La finale si è disputata in un orario insolito per un evento di tale portata, sabato 30 maggio alle ore 18, una scelta dettata da ragioni logistiche e per favorire la partecipazione dei tifosi.

In Italia, la partita è stata trasmessa in diretta su diverse piattaforme Sky Sport (Uno, Calcio, 4K e 251) e in streaming su NOW, offrendo una copertura completa agli appassionati. Per chi non avesse potuto seguirla in diretta, è stata riproposta in differita alle 21 su TV8.