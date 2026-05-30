Anastasia Potapova ha firmato una delle maggiori sorprese del Roland Garros, eliminando la campionessa in carica Coco Gauff nel terzo turno. La tennista austriaca ha conquistato un posto negli ottavi di finale con una rimonta spettacolare, ribaltando un match che sembrava ormai compromesso.

La Rimonta sul Philippe-Chatrier

Sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, Potapova ha mostrato una resilienza straordinaria. Dopo aver perso il primo set per 4-6, si è trovata a soli due punti dalla sconfitta nel secondo parziale. Con grande determinazione, ha reagito, imponendosi nel tie-break per 7-6(1).

Nel set decisivo, Potapova ha recuperato da uno svantaggio di 1-3, conquistando cinque degli ultimi sei game e chiudendo il match con un 6-4 finale. L'incontro, durato due ore e trentasette minuti, ha visto Gauff cedere la sua corona dopo aver perso un vantaggio di 30-0 nel game finale.

Un Precedente Storico e la Prossima Sfida

Per Coco Gauff, questa eliminazione è un risultato storico: la sua uscita più precoce dal French Open dal debutto nel 2020 e la prima sconfitta al terzo turno a Parigi. È la prima volta in cinque anni che Gauff perde a Parigi contro una giocatrice diversa da Iga Swiatek. Per Anastasia Potapova (testa di serie numero ventotto, Austria), questa vittoria su Gauff è la sua nona in carriera contro una Top-10.

È la seconda giocatrice a eliminare una campionessa in carica al terzo turno di uno Slam (dopo Maria Kirilenko nel 2010). Potapova affronterà ora la 22ª testa di serie Anna Kalinskaya per un posto nei suoi primi quarti di finale in un Major.

Le Chiavi Tattiche del Match

Nonostante il servizio di Gauff abbia registrato solo tre doppi falli, il suo rovescio ha mostrato incertezze nei momenti cruciali. Potapova ha saputo sfruttare questa debolezza, dominando molti scambi da fondo campo e mettendo a segno ben 19 vincenti di rovescio, contro uno solo della sua avversaria. Un momento chiave è stato il 30-pari nell'ultimo game, quando Gauff ha optato per una delicata smorzata di rovescio anziché un colpo potente, permettendo a Potapova di recuperare e chiudere con un vincente. La rapidità di Potapova, il suo dritto piatto e un servizio più stabile si sono rivelate armi decisive.