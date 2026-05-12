Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il Collare olimpico in oro assegnato dal Comitato Olimpico Internazionale.

Il riconoscimento è stato consegnato durante un’udienza privata al Quirinale da Kirsty Coventry, presidente del CIO. Nella motivazione ufficiale si legge: “attraverso questa attribuzione il Cio desidera esprimere al Presidente Sergio Mattarella i più profondi ringraziamenti e la gratitudine per il suo instancabile impegno e pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre consegnata al Capo dello Stato la “Coppa Olimpica” dedicata al Popolo Italiano, riconoscimento per il sostegno e la passione dimostrati verso i Giochi. In quell’occasione Mattarella ha commentato: “questa la tiene il Coni”, alla presenza del presidente Luciano Buonfiglio.

La Coppa Olimpica al Popolo Italiano

Nel corso della stessa cerimonia, è stata consegnata anche la Coppa Olimpica, un premio di grande valore storico istituito da Pierre de Coubertin nel 1906. Questo riconoscimento è tradizionalmente assegnato a enti o associazioni che si sono distinti per merito e integrità nello sviluppo e nella promozione del Movimento olimpico. L'onorificenza è stata attribuita al Popolo Italiano per il sostegno e la passione dimostrati verso i Giochi, e il Presidente Mattarella l'ha ricevuta in qualità di rappresentante della nazione, simboleggiando l'unità e l'entusiasmo collettivo.

La cerimonia e le presenze istituzionali

L'annuncio del conferimento dei riconoscimenti era stato fatto dal CIO l'8 maggio, con la cerimonia di consegna che si è tenuta il 12 maggio alle ore 13 al Quirinale. All'evento hanno partecipato, oltre alla presidente del CIO Kirsty Coventry, diverse figure istituzionali di rilievo. Erano presenti il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il segretario generale Carlo Mornati e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Durante la consegna, il Presidente Mattarella ha commentato in riferimento alla Coppa Olimpica: “Questa la tiene il Coni”.