L’olandese Wilco Kelderman, portacolori della Visma | Lease a Bike e terzo classificato al Giro d’Italia 2020, è rimasto coinvolto nella maxi caduta avvenuta a Veliko Tarnovo, in Bulgaria. Dopo un paio di giornate trascorse in condizioni difficili, ha deciso di ritirarsi dalla corsa prima della partenza della quarta tappa, la prima in Italia, da Catanzaro a Cosenza (138 km).

Per Jonas Vingegaard, tra i principali favoriti per la vittoria finale della Corsa Rosa, si tratta di una perdita importante: Kelderman era infatti uno dei suoi gregari di riferimento nelle tappe di salita, oltre che un corridore di grande esperienza.

L'impatto strategico sul team Visma | Lease a Bike

Il ritiro di Keldermann costituisce indubbiamente un duro colpo per la formazione Visma | Lease a Bike. Il corridore, grazie alla sua vasta esperienza accumulata nei Grandi Giri e alla sua comprovata capacità di supportare i capitani, era considerato un elemento chiave e insostituibile. La sua presenza era fondamentale per affiancare Jonas Vingegaard, in particolare nelle cruciali e impegnative tappe di montagna, dove la sua abilità come gregario di fiducia avrebbe fatto la differenza. L'assenza del ciclista neerlandese potrebbe quindi influire in modo significativo sulla strategia complessiva del team nelle prossime frazioni della Corsa Rosa, privando Vingegaard di un supporto essenziale e di un uomo di fiducia cruciale per le salite decisive. La squadra dovrà ora riorganizzare le proprie tattiche per compensare questa importante defezione.