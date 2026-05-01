Il primo maggio 1994, il circuito di Imola fu teatro di uno dei momenti più tragici della Formula 1. Durante il Gran Premio di San Marino, il pilota Ayrton Senna, a trentaquattro anni, perse la vita in un incidente fatale. La sua Williams si schiantò contro il muro di cemento alla curva del Tamburello. Trentadue anni dopo, il ricordo di quel "maledetto" primo maggio rimane vivo nel mondo delle corse.

Il dramma di Imola e la carriera del campione

Quel weekend fu funestato dalla morte di Roland Ratzenberger, avvenuta il sabato durante le qualifiche.

Nonostante la tensione, Ayrton Senna, tre volte campione del mondo con la McLaren (1988, 1990, 1991), era in testa alla gara. La sua improvvisa scomparsa segnò un punto di svolta per la sicurezza in Formula 1.

Senna era riconosciuto come uno dei più grandi piloti di tutti i tempi e un eroe nazionale in Brasile. La sua abilità sul bagnato era leggendaria, così come la sua velocità in qualifica. Detenne il record di pole position (65) dal 1989 al 2006, primato che testimoniava la sua capacità. La sua carriera fu un susseguirsi di successi.

L'eredità e il ricordo che persiste

A trentadue anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Ayrton Senna è ancora forte e vibrante. Imola, teatro della sua ultima corsa, è diventato un luogo simbolo per la Formula 1.

Il mito del campione brasiliano non si è mai spento, alimentato dalla devozione dei suoi fan e dal rispetto di generazioni. Il primo maggio 2026, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha ospitato l'“Ayrton Day 2026”, una giornata dedicata al pilota, trasformando la pista in uno spazio di memoria collettiva. L'Autodromo è stato aperto al pubblico dalle nove alle diciotto, per rendere omaggio a Senna.