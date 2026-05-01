Nel primo turno dei playoff NBA, i Minnesota Timberwolves e i New York Knicks sono avanzati al secondo turno. I Timberwolves hanno compiuto una notevole impresa difensiva, battendo i Denver Nuggets per 110-98 nonostante le importanti assenze di Anthony Edwards, Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu. I Knicks, invece, hanno travolto gli Atlanta Hawks con un primo tempo perfetto, imponendosi 140-89 e avanzando facilmente.

Minnesota Timberwolves: vittoria nonostante le assenze

La vittoria dei Timberwolves è significativa. Nonostante l'assenza di tre elementi chiave, la squadra ha sfoderato una grande solidità difensiva, contenendo i Denver Nuggets e chiudendo la serie a proprio favore con il punteggio di 110-98.

Questo successo evidenzia la resilienza del gruppo, proiettandoli con fiducia al secondo turno dei playoff NBA.

New York Knicks: dominio e qualificazione agevole

I New York Knicks hanno dominato gli Atlanta Hawks con una prestazione autoritaria. Con un primo tempo perfetto, hanno costruito un vantaggio decisivo, culminato nel punteggio finale di 140-89. Questa superiorità ha permesso ai Knicks di chiudere la serie con efficacia e avanzare agevolmente al secondo turno. New York conferma il suo eccellente stato di forma e la determinazione nei playoff.

Prospettive nel secondo turno dei playoff NBA

L'avanzamento di Minnesota e New York al secondo turno dei playoff NBA promette sfide avvincenti. I Timberwolves, galvanizzati dalla loro vittoria sofferta, cercheranno di mantenere l'intensità difensiva.

I Knicks, forti del loro dominio incontrastato, punteranno a replicare le prestazioni autoritarie. Entrambe le formazioni sono pronte a dare battaglia per un posto nelle finali di conference, in questa entusiasmante post-season.