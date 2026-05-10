Lorenzo Musetti ha siglato un significativo successo agli Internazionali d’Italia, garantendosi un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo romano. L’azzurro ha superato Francisco Cerundolo in due set, dimostrando una notevole solidità e determinazione sui campi del Foro Italico. L’incontro, vibrante e combattuto, ha visto Musetti prevalere sull’argentino con il punteggio finale di 7-6, 6-4, un risultato che conferma il suo eccellente stato di forma in questa fase cruciale della competizione.

La prestazione di Musetti è stata caratterizzata da una gestione impeccabile dei momenti chiave del match.

Nel primo set, il tennista italiano ha saputo imporsi con autorità al tie-break, dimostrando lucidità e nervi saldi. Nel secondo parziale, ha mantenuto un ritmo elevato, chiudendo la partita con un break decisivo. Questa vittoria non solo proietta Musetti tra i migliori sedici del Masters 1000 di Roma, ma lo prepara anche per una sfida di alto livello contro il norvegese Casper Ruud, che ha conquistato il passaggio del turno eliminando Lehecka.

Il percorso di Musetti nel torneo romano

Il cammino di Lorenzo Musetti in questa edizione degli Internazionali d’Italia è stato finora costellato di successi. Prima di affrontare e battere Cerundolo, l’azzurro si era già distinto nel secondo turno, dove aveva eliminato con convinzione il tennista francese Giovanni Mpetshi-Perricard.

La vittoria contro Cerundolo rappresenta un ulteriore, fondamentale passo avanti per il giovane talento italiano, che lo scorso anno aveva già impressionato il pubblico raggiungendo la semifinale nel torneo di casa. La sua costante crescita, unita alla capacità di mantenere una concentrazione elevata nei frangenti più delicati degli incontri, sono elementi distintivi che stanno plasmando il suo percorso in questa importante manifestazione tennistica.

La prossima sfida: Musetti contro Casper Ruud

L’attesa per il prossimo incontro è palpabile: Lorenzo Musetti affronterà il temibile norvegese Casper Ruud. Questa sfida si preannuncia particolarmente impegnativa, data la caratura dell’avversario e il livello di gioco elevato che entrambi i tennisti hanno espresso finora nel torneo.

Ruud, reduce da una solida vittoria contro Lehecka, è un giocatore di grande esperienza e consistenza. Tuttavia, Musetti potrà contare non solo sulla fiducia acquisita grazie ai risultati positivi delle ultime partite, ma anche sull’incondizionato entusiasmo del pubblico romano, un fattore che spesso si rivela determinante sui campi del Foro Italico. L’incontro tra Musetti e Ruud promette scintille e metterà in palio un prezioso posto nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti dell’intera stagione tennistica mondiale.