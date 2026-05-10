Lorenzo Musetti ha conquistato gli ottavi degli Internazionali d’Italia, superando il terzo turno con una prova di carattere. La vittoria è giunta nonostante una chiara sofferenza fisica, ammessa dal tennista: “È stata una partita difficile. Stamattina avevo dei dubbi se scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match”.

Al termine, Musetti si è lasciato andare a un pianto liberatorio: “Ma voglio tranquillizzare tutti, sono lacrime di gioia”. La partita è stata molto sofferta, specialmente su questa superficie.

Dopo aver faticato con Cerundolo, è riuscito a metterlo in svantaggio. “Ho giocato solo di braccio perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita”, ha dichiarato.

Vittoria a Roma

Il match, disputato a Roma durante il terzo turno degli Internazionali d’Italia, ha visto Musetti prevalere nonostante una condizione fisica precaria. Il suo sfogo emotivo e la dichiarazione di aver “scavato dentro” evidenziano la forza mentale che gli ha permesso di superare le difficoltà.

Obiettivo recupero

Ora l’obiettivo è il recupero in vista del prossimo impegno. Musetti ha ribadito che le sue gambe erano finite e che sarà fondamentale ritrovare la forma ottimale. La sua determinazione,unita alla consapevolezza dei limiti fisici, suggerisce un approccio prudente ma risoluto per il prosieguo del torneo.

Musetti aveva già mostrato nervosismo e disagio fisico nei precedenti incontri, lamentando dolore alla gamba sinistra. Durante il match contro Francisco Cerundolo, aveva espresso frustrazione verso il suo angolo: “Non ho spinta”. L’allenatore aveva risposto con un perentorio “Zitto e gioca”, richiamandolo alla concentrazione.