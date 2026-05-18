Al Foro Italico sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della copertura del Campo Centrale, una delle novità più attese degli Internazionali d'Italia. L'annuncio, proveniente direttamente dagli organizzatori del torneo, conferma l'avvio del cantiere per dotare l'impianto di un tetto mobile, destinato a rivoluzionare l'esperienza di pubblico e atleti. Il progetto, che trasformerà il Foro Italico, sarà completato per l'edizione del 2028.

La nuova struttura prevede la costruzione di una copertura retrattile, simile a quelle già adottate nei principali tornei internazionali, che consentirà lo svolgimento delle partite anche in caso di pioggia.

L'obiettivo primario è garantire la continuità degli incontri e migliorare significativamente il comfort degli spettatori, rendendo il Centrale del Foro Italico ancora più competitivo a livello mondiale. Gli organizzatori hanno sottolineato come questa copertura rappresenti un passo fondamentale per lo sviluppo futuro del torneo e per l'immagine di Roma nel panorama tennistico internazionale.

Un investimento strategico per il tennis italiano

La decisione di dotare il Campo Centrale di un tetto mobile è stata accolta con grande entusiasmo sia dagli addetti ai lavori sia dagli appassionati. La nuova struttura, una volta completata, permetterà di evitare interruzioni dovute al maltempo e di offrire una programmazione più stabile e affidabile.

Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del Foro Italico, che negli ultimi anni ha visto numerosi interventi di ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture, consolidando la sua posizione di eccellenza sportiva.

La copertura del Centrale sarà pronta per l'edizione 2028 degli Internazionali d'Italia. Questo traguardo rappresenta una svolta storica per il torneo, che potrà così allinearsi agli standard dei più prestigiosi eventi tennistici mondiali, come Wimbledon e l'Australian Open, già dotati di impianti con tetto retrattile, garantendo un'esperienza di gioco e di fruizione di altissimo livello.

Il Campo Centrale: cuore pulsante degli Internazionali

Il Campo Centrale del Foro Italico è da sempre il cuore pulsante degli Internazionali d'Italia.

Con una capienza di oltre 10.000 posti, ospita ogni anno i match più attesi del torneo e rappresenta un simbolo indiscusso per il tennis italiano. L'introduzione del tetto mobile, prevista per il 2028, segna un ulteriore passo avanti nella modernizzazione dell'impianto e nella sua capacità di attrarre i migliori giocatori e un pubblico internazionale sempre più numeroso, rafforzando il suo ruolo centrale nel circuito ATP e WTA.

La copertura del Centrale non solo garantirà una maggiore regolarità nello svolgimento delle partite, ma contribuirà anche a rafforzare ulteriormente il prestigio degli Internazionali d'Italia, consolidando definitivamente la posizione di Roma tra le capitali mondiali del tennis e offrendo un'infrastruttura all'avanguardia per eventi sportivi di risonanza globale.