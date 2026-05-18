World Gymnastics ha annunciato la revoca immediata di tutte le restrizioni che, dal febbraio 2022, impedivano agli atleti di Russia e Bielorussia di partecipare alle competizioni internazionali con i propri simboli nazionali. La decisione, comunicata dal Comitato Esecutivo, segna la fine delle regole ad hoc che avevano imposto agli atleti di gareggiare solo come neutrali, senza bandiere, inni o colori nazionali.

La misura restrittiva era stata introdotta in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, portando inizialmente a un divieto totale.

Successivamente, era stato adottato il sistema degli "Authorized Neutral Athlete" (AIN), che consentiva la partecipazione solo a quegli atleti che avevano dimostrato neutralità e nessun sostegno al conflitto. Questi atleti potevano competere, ma senza alcun riferimento ai propri paesi. Con la nuova delibera, tutte queste limitazioni sono state annullate, e gli atleti che in precedenza non avevano ottenuto lo status AIN potranno ora tornare a gareggiare con pieno riconoscimento nazionale.

Le Reazioni e il Contesto Internazionale

La Federazione Ginnastica Russa ha accolto con grande favore la decisione. Il suo presidente, Oleg Belozerov, ha dichiarato: "La Federazione Ginnastica Russa accoglie con favore la decisione di World Gymnastics di ripristinare completamente i diritti degli atleti russi, restituendo loro la possibilità di esibirsi sotto la bandiera nazionale e con l'inno nazionale.

Questo è un passo importante verso il rafforzamento dell'unità della comunità ginnica mondiale e la tutela degli interessi degli atleti." Belozerov ha inoltre ringraziato personalmente il presidente dell'organizzazione, Morinari Watanabe, per la sua "posizione coerente, l'approccio costruttivo e il sostegno ai principi dello sport internazionale aperto".

La revoca delle restrizioni si applica a tutte le cinque discipline della ginnastica riconosciute da World Gymnastics: artistica, ritmica, trampolino, acrobatica e aerobica. Gli atleti russi e bielorussi potranno quindi tornare a rappresentare i propri paesi nelle prossime competizioni internazionali, inclusi i mondiali e le tappe di Coppa del Mondo previste per l'estate e l'autunno.

La Federazione Russa ha già confermato che i primi a beneficiare della nuova normativa saranno gli atleti di ginnastica acrobatica, attesi a breve in una tappa di Coppa del Mondo a Burgas, in Bulgaria.

Implicazioni e Prospettive Future

Nel breve termine, questa decisione consentirà ai tifosi di rivedere gli atleti russi e bielorussi in gara con le loro divise, bandiere e inni. Nel lungo periodo, si prevede un significativo ritorno della Russia tra le protagoniste della ginnastica mondiale, con un occhio alle prossime Olimpiadi. La scelta di World Gymnastics si inserisce in un trend più ampio che vede altre federazioni sportive internazionali, come World Aquatics e United World Wrestling, allentare progressivamente le restrizioni verso Russia e Bielorussia.

Dopo anni di esclusione o partecipazione limitata, la ginnastica mondiale si prepara dunque a riaccogliere pienamente due delle sue nazioni storicamente più competitive, con possibili ripercussioni sul livello delle competizioni e sul dibattito internazionale.