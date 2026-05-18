Andrea Maldera è stato nominato commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Ucraina, segnando un momento storico per la squadra. L'allenatore italiano è infatti il primo tecnico straniero a guidare la selezione ucraina, un annuncio che arriva direttamente dalla Federcalcio del Paese.

La nomina di Maldera è stata ufficializzata dopo l’approvazione del Comitato esecutivo, su proposta del Comitato delle nazionali. Il suo contratto prevede una durata di due anni, con un’opzione di rinnovo, a testimonianza della fiducia riposta nel suo operato per il futuro della squadra.

Il profilo di Andrea Maldera e la sua esperienza

Andrea Maldera, tecnico di nazionalità italiana, vanta una significativa esperienza internazionale. Ha ricoperto il ruolo di assistente di Roberto De Zerbi, collaborando con lui sia al Brighton che al Marsiglia. Questa esperienza al fianco di un allenatore di alto profilo ha contribuito a forgiare le sue competenze e la sua visione tattica.

Non è la prima volta che Maldera si lega al calcio ucraino: dal 2016 al 2021, infatti, aveva già fatto parte dello staff della nazionale, ricoprendo la posizione di vice di Andriy Shevchenko. Questa pregressa conoscenza dell'ambiente e dei giocatori ucraini ha rappresentato un fattore determinante nella sua selezione.

Le motivazioni della scelta e gli obiettivi futuri

La candidatura di Maldera è stata attentamente valutata tra quattro diversi profili. La scelta è ricaduta su di lui grazie alla sua profonda conoscenza dei giocatori ucraini e al legame solido che ha mantenuto con il calcio del Paese. La sua ambizione e la chiara volontà di trasferirsi in Ucraina per assumere la guida della squadra hanno ulteriormente rafforzato la sua posizione.

Il presidente della Federcalcio ucraina ha evidenziato come Maldera sia stato selezionato proprio per la sua comprensione approfondita del contesto calcistico locale e per la sua determinazione. L'obiettivo primario affidato al nuovo commissario tecnico è la qualificazione agli Europei del 2028, un traguardo ambizioso che la Federazione intende raggiungere sotto la sua guida.

Maldera è atteso per condurre il primo raduno della squadra direttamente in Ucraina, un segnale forte della sua dedizione e del suo impegno verso il progetto. La sua nomina rappresenta non solo un cambio di guida tecnica, ma anche una svolta strategica per la nazionale ucraina, che punta a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico internazionale con una nuova visione e un approccio rinnovato.