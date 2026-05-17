Il Presidente Sergio Mattarella ha assistito alla finale del singolare maschile degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma, tra Jannik Sinner e Casper Ruud. L’arrivo del Capo dello Stato, alle 16:55, è stato accolto da una calorosa ovazione. Mattarella ha preso posto in tribuna d’onore, affiancato da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, e da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, oltre a Luciano Buonfiglio, Presidente del Coni.

L'ingresso sobrio del Presidente

L’ingresso del Presidente è avvenuto con un cerimoniale insolito, su sua richiesta.

Accompagnato dal consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras, è stato accolto da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, senza i Corazzieri. Una scelta che ha evidenziato discrezione istituzionale.

Le autorità in tribuna d'onore

La tribuna d’onore ha ospitato il Presidente della Camera, il Presidente della Corte Costituzionale, sei ministri, l’ex premier Matteo Renzi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Capo di Stato Maggiore della Marina, il Sindaco di Roma e il Presidente della Regione Lazio. La presenza del Presidente Mattarella ha conferito un valore istituzionale alla finale, sottolineando l’importanza dello sport come momento di coesione nazionale.

L'attenzione del Quirinale per il tennis

La partecipazione del Presidente alla finale degli Internazionali BNL d’Italia non è una novità. Già nel 2025, Mattarella aveva presenziato alla finale femminile, applaudendo Jasmine Paolini. Questa continuità testimonia la sua attenzione verso il tennis e lo sport italiano.

Il percorso di Jannik Sinner verso questa finale è stato impegnativo. La sua semifinale contro Medvedev, segnata da sospensione per pioggia e affaticamento, è stata superata, garantendogli l’accesso alla finale contro Ruud.