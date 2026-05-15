Ad aprire il programma delle semifinali degli Internazionali d’Italia sul Centrale del Foro Italico è stato il confronto tra Luciano Darderi e Casper Ruud. L’azzurro, ormai certo di entrare almeno al numero 16 del ranking mondiale, arriva all’appuntamento dopo l’emozionante successo contro il 19enne spagnolo Rafael Jodar, battuto al termine di una sfida durata quasi tre ore nella quale Darderi ha annullato quattro match point.

Per il tennista italo-argentino, classe 2002, si tratta della decima semifinale nel circuito ATP e della prima in un torneo di categoria superiore ai 250.

Dall’altra parte della rete c’è il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23, reduce dal successo sul russo Karen Khachanov — numero 13 del seeding — in un match interrotto a lungo dalla pioggia e chiuso con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-2.

Il maltempo ha però fermato anche la semifinale del Centrale. La sfida tra Darderi e Ruud non riprenderà prima delle 18, anche se nel frattempo il campo è stato completamente scoperto dopo la rimozione dei teloni.

In precedenza gli organizzatori avevano comunicato che il match non sarebbe ripreso prima delle 17:30, dopo il violento temporale abbattutosi sul Foro Italico. Il ritardo potrebbe avere conseguenze anche sul programma serale: la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, inizialmente prevista alle 19, rischia infatti di slittare.

Dove Seguire l'Incontro

La semifinale è fissata sul Campo Centrale con inizio non prima delle ore 15:30. La diretta televisiva sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in chiaro su TV8 e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go. L'assenza di precedenti tra Darderi e Ruud rende questa sfida un evento imperdibile per gli appassionati.