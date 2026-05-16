Jannik Sinner ha brillantemente conquistato l'accesso alla finale degli Internazionali d'Italia, superando Daniil Medvedev in una semifinale avvincente. Il match, inizialmente sospeso per pioggia, è stato ripreso e concluso oggi al Foro Italico.

L'incontro, interrotto venerdì quando il punteggio era di 4-2 nel terzo set a favore dell'azzurro, è ripreso nel pomeriggio e ha visto Sinner chiudere la contesa con un parziale di 6-2, 5-7, 6-4. Questa vittoria gli ha assicurato un meritato posto nell'atto conclusivo del prestigioso torneo romano.

La Semifinale: Dettagli del Match

Il primo set ha visto un Sinner dominante, che si è imposto con un netto 6-2. Nel secondo parziale, Medvedev ha mostrato una forte reazione, aggiudicandoselo per 7-5. La fase decisiva del terzo set, dopo la necessaria sospensione per pioggia, ha visto l'italiano mantenere il controllo, chiudendo 6-4 e convertendo il terzo match point sul proprio servizio, a coronamento di una prestazione di alto livello.

L'Attesa della Finale: Sinner contro Ruud

Nell'attesissima finale, Jannik Sinner si misurerà con il tennista norvegese Casper Ruud, il quale ha conquistato l'accesso eliminando Luciano Darderi in due set. Per Sinner, questa rappresenta la seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia, dopo l'esperienza dello scorso anno in cui fu sconfitto da Carlos Alcaraz.

I Traguardi e i Record di Sinner

La vittoria di Jannik Sinner, ottenuta in due ore e quarantasette minuti, segna un traguardo raro nella stagione tennistica. L'azzurro è infatti il secondo giocatore a raggiungere la finale in tutti e tre i tornei Masters 1000 su terra battuta (Montecarlo, Madrid e Roma) nello stesso anno, un'impresa che in passato era riuscita solamente a Rafa Nadal.

In aggiunta a questo eccezionale risultato, Sinner ha ulteriormente consolidato la sua posizione, migliorando il proprio record di vittorie consecutive nei tornei Masters, portandolo a un impressionante totale di 33 successi.