La seconda testa di serie del tabellone femminile, Elena Rybakina, ha brillantemente conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Sul prestigioso campo di Roma, la tennista kazaka ha superato Alexandra Eala in due set, con un netto punteggio di 6-4, 6-3. Questa vittoria conferma l'ottimo stato di forma di Rybakina e la sua solida presenza nei grandi appuntamenti del circuito.

L'incontro ha evidenziato la determinazione di Rybakina, che si è imposta con autorità, gestendo con maestria i momenti cruciali della sfida. La sua vasta esperienza nei tornei di alto livello si è rivelata decisiva.

Dopo un primo set caratterizzato da un certo equilibrio, la giocatrice kazaka ha saputo accelerare nei frangenti decisivi, chiudendo la pratica senza concedere significative opportunità di rimonta alla sua avversaria. Ora, Rybakina attende di conoscere il nome della sua prossima sfidante agli ottavi, che emergerà dalla partita tra Laura Siegemund e Karolina Pliskova.

Rybakina, una conferma sulla terra rossa

Il recente successo contro Eala rafforza ulteriormente la percezione di una continuità di rendimento per Rybakina sulla superficie in terra battuta. La tennista kazaka, già protagonista di spicco in questa stagione, aveva inaugurato il suo percorso nel torneo romano con un'altra vittoria convincente.

Nel turno precedente, aveva superato Maria Sakkari in un'ora e sedici minuti, con il punteggio di 6-4, 6-1. In quell'occasione, Rybakina aveva già dimostrato una grande solidità al servizio e una notevole abilità nella gestione dei momenti chiave, qualità che si sono ripresentate con efficacia anche nel match contro Eala.

A testimonianza della sua eccellenza su questa superficie, dal 2020 ad oggi, solo giocatrici del calibro di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno registrato un numero maggiore di vittorie rispetto a Rybakina nei tornei WTA disputati su terra battuta. Con ben 61 successi su questa superficie, la tennista kazaka si conferma stabilmente tra le migliori interpreti del circuito, mirando a riscattare la precoce eliminazione subita nel recente torneo di Madrid.

Statistiche chiave e prospettive future

L'abilità di Rybakina si estende anche alla fase di risposta, dove si distingue per una notevole efficacia: nel corso del 2026, ha già messo a segno ben 127 break, un dato che la posiziona al secondo posto, superata solo da Mirra Andreeva. Queste statistiche non solo evidenziano la sua capacità di esercitare pressione costante sulle avversarie, ma anche la sua attitudine a sfruttare ogni singola opportunità per indirizzare gli incontri a proprio favore. Con la meritata qualificazione agli ottavi di finale, la tennista kazaka si conferma, a pieno titolo, una delle principali favorite per la conquista del titolo agli Internazionali d'Italia, mentre attende con fiducia di scoprire l'identità della sua prossima avversaria.