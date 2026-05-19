Il Napoli si appresta a vivere l'ultima e decisiva partita della stagione allo stadio Maradona, un appuntamento che non solo mira a suggellare il secondo posto in classifica e a garantire il prestigioso ritorno in Champions League, ma che si carica anche di un significato ulteriore: la possibile conclusione del percorso di Antonio Conte alla guida tecnica della squadra partenopea. Le recenti dichiarazioni rilasciate da Conte nel dopo gara all'Arena Garibaldi sono state interpretate come un chiaro segnale di congedo, preannunciando un addio che potrebbe concretizzarsi già domenica, al fischio finale dell'ultimo match stagionale.

In questo scenario di cambiamento imminente, il presidente Aurelio De Laurentiis non si è mostrato inattivo. Al contrario, la dirigenza azzurra starebbe già valutando una risoluzione consensuale del contratto con il tecnico salentino. Questa mossa aprirebbe la strada a Conte per un nuovo incarico, con diverse voci che lo indicano come il possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Parallelamente, De Laurentiis è già al lavoro per delineare il futuro della panchina, con l'obiettivo di non farsi trovare impreparato di fronte a un'eventuale separazione.

Scenari per la panchina: il ritorno di Sarri e le alternative

Le riflessioni sul futuro tecnico del Napoli sono già in fase avanzata.

Tra i nomi in lizza per la successione, emerge con forza quello di Maurizio Sarri, considerato il favorito. Il tecnico toscano, infatti, ha lasciato un'impronta profonda e "dolci ricordi" nella piazza partenopea durante la sua precedente esperienza, alimentando l'idea di un suo possibile ritorno, un vero e proprio amarcord per i tifosi azzurri. La sua candidatura è vista con particolare interesse, quasi come un desiderio da regalare al popolo napoletano.

Accanto a Sarri, altri profili di spicco sono attentamente monitorati. Tra questi, spicca il nome di Massimiliano Allegri, la cui esperienza e il palmarès lo rendono un candidato di pari livello per la successione. Non mancano poi le attenzioni verso altri allenatori che si sono distinti nel panorama calcistico italiano.

Tra questi, figurano Federico Grosso, che gode di un certo gradimento da parte della proprietà, e Vincenzo Italiano, entrambi considerati valide opzioni per guidare il nuovo corso del club.

La decisione definitiva di Antonio Conte di lasciare la panchina del Napoli sembra ormai presa, con l'annuncio atteso al termine della partita di domenica al Maradona. La dirigenza, consapevole di questa imminente transizione, sta quindi accelerando i tempi per definire il prossimo assetto tecnico, puntando a un nome che possa raccogliere l'eredità e proseguire il progetto sportivo del club con rinnovato entusiasmo e ambizione, garantendo stabilità e competitività ai massimi livelli.