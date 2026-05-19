Filippo Ganna, soprannominato la ‘locomotiva di Verbania’, ha trionfato nella decima tappa del Giro d’Italia 2026. La cronometro individuale da Viareggio a Massa, lunga 42 chilometri, lo ha visto imporsi con un tempo monstre di 45’53”. Con questa vittoria, Ganna ha eguagliato Eddy Merckx, raggiungendo sette successi nelle prove contro il tempo alla Corsa Rosa. La maglia rosa è rimasta sulle spalle del portoghese Afonso Eulálio, che ha limitato i danni e conservato il primato con soli 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard nella classifica generale.

Ganna dominante: numeri da record

La prestazione di Ganna è stata a dir poco dominante. Ha letteralmente annichilito la concorrenza, chiudendo con una media di 54,9 km/h. Questo successo lo porta a eguagliare Eddy Merckx per numero di vittorie nelle cronometro al Giro, mentre Francesco Moser detiene il record con dodici successi. Per Ganna si tratta del quarantesimo successo da professionista, otto dei quali conquistati proprio al Giro d’Italia.

Classifica di tappa e generale

Alle spalle di Ganna si è piazzato il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo a 1’54”. Rémi Cavagna ha chiuso al terzo posto a 1’59”. Nella classifica generale, Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa con 27 secondi su Jonas Vingegaard.

Arensman è balzato al terzo posto a 1’57”. Tra i migliori anche Derek Gee, che entra nella top ten della generale, mentre Giulio Pellizzari ha limitato le perdite a 18 secondi da Vingegaard.

Le dichiarazioni di Ganna e le prospettive

Filippo Ganna ha commentato la sua vittoria e le prospettive future: “Da oggi comincia un altro Giro per me e spero di ottenere un’altra vittoria. Certo se fosse venerdì sarebbe un sogno. Siamo andati veramente forte – ha ammesso l’azzurro – anche Arensman, come alla Tirreno. Sono veramente soddisfatto. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco questo inverno, specialmente con gli uomini di classifica. Davvero un super lavoro da parte di tutta la squadra. Speriamo di poterci rilassare questa sera, goderci questa vittoria e poi ci ributtiamo su questo Giro”. Le sue parole riflettono la fiducia nel team e la determinazione per le prossime tappe del Giro d’Italia.