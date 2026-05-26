Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, si prepara a fare il suo esordio al Roland Garros questa sera. Lo vedrà opposto al francese Clément Tabur, wild-card e numero 171 del ranking ATP. L'incontro è in programma sul prestigioso campo centrale Philippe-Chatrier, non prima delle 20.15, nella sessione serale.

Il confronto sul Philippe-Chatrier

Questo confronto sul Philippe-Chatrier rappresenta per Sinner il primo passo verso la conquista di un Major, mentre per Tabur è un'opportunità unica di misurarsi con il numero uno del mondo. L'incontro promette uno spettacolo di alto livello.

Forma dei giocatori e precedenti

Si tratta del primo confronto diretto tra i due. Tabur, alla sua seconda partecipazione in un tabellone principale Slam (dopo il 2025), non ha mai vinto un match in un Major. Sinner, invece, giunge a Parigi in uno stato di forma straordinario, con una striscia aperta di ventinove vittorie consecutive e un'imbattibilità sulla terra battuta nel 2026. Ha già conquistato i tornei di Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma, consolidando la sua leadership.

Sinner, il favorito e la corsa al Career Grand Slam

Jannik Sinner è universalmente riconosciuto come il favorito assoluto per la vittoria finale del Roland Garros, con previsioni che gli attribuiscono oltre il settantatré per cento di possibilità di trionfo.

L'assenza di Carlos Alcaraz per infortunio rafforza ulteriormente la sua candidatura. Per Tabur, affrontare il numero uno del mondo al debutto in uno Slam è una sfida di enorme pressione. Per Sinner, questo torneo rappresenta un passo cruciale verso il Career Grand Slam, l'unico Major ancora assente nel suo palmarès.